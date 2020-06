Addio Berlusconi: Francesca Pascale si consola con una donna insospettabile (e di sinistra)

Con il Cavaliere è finita da ormai qualche mese e a comunicarlo fu proprio una nota diramata dagli azzurri di Forza Italia, ma Francesca Pascale sembra non essersi proprio persa d’animo (anche dopo quelle foto di Diva e donna dove Berlusconi appariva insieme alla deputata Marta Fascina). Ad oggi, infatti, delle nuove foto, sempre di Diva e donna, la ritraggono sorridente, in ottima forma e con un look decisamente rivisitato (casual e tatuaggi sulle braccia in mostra) e che fa apparire lontani anni luce i 12 anni passati in quel di Arcore. E in compagnia di un’amica insospettabile, sul litorale laziale: la cantante Paola Turci.

Generalmente quando la Pascale era di passaggio in capitale passava le sue giornate in compagnia della senatrice Mariarosaria Rossi, mentre stavolta la ex di Silvio Berlusconi è stata sorpresa nei pressi dell’abitazione della Turci. Ma cosa hanno in comune le due? Probabilmente la passione per gli animali, ma anche una propensione per la difesa dei diritti civili e del movimento Lgbt. Oppure c’è qualcos’altro a legare le due donne? “Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà…”, oppure “Amo Silvio Berlusconi oggi ma domani potrei amare una donna”, erano state le parole della Pascale quando era ancora tra le braccia del leader di Forza Italia. Dall’altra parte, come riportato da Dagospia, Paola Turci una volta disse: “Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace… Io non dico che sono né quello né quell’altro perché per me è una cosa normale”.

Leggi anche:

1. Chiara Ferragni e Fedez visitano la Cappella Sistina e i social si indignano: “Vergogna”. Fedez replica / 2. Perché su Twitter tutti stanno parlando delle sopracciglia di Miriam Leone / 3. L’infettivologo Galli guiderà la task force della Durex sul sesso ai tempi del Covid

Potrebbero interessarti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vanno al ristorante e vengono ricoperti di insulti: “Indegni” Meghan Markle “corteggia” Brad Pitt e Jennifer Aniston si infuria Perché su Twitter tutti stanno parlando delle sopracciglia di Miriam Leone