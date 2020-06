Perché su Twitter tutti stanno parlando delle sopracciglia di Miriam Leone

Miriam Leone è entrata in tendenze su Twitter per essere stata attaccata da un utente per le sue sopracciglia. L’attrice siciliana – già Miss Italia nel 2008 – ha postato una foto su Instagram e su Twitter è comparso un commento di una ragazza che ha scritto: “Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss me Licia”, noto personaggio del cartone animato giapponese.

In difesa di Miriam Leone sono accorsi i suoi fan e si sta scatenando una guerra a colpi di tweet contro l’utente che è stata costretta a chiudere il suo account e a cambiare il profilo da pubblico a privato. Il tweet è stato poi eliminato. La stessa Leone, anni fa, in un’intervista aveva spiegato: “Mi prendevano in giro per le sopracciglia ‘alla Elio’, ancora oggi c’è gente che lo fa su Instagram. Erano riusciti a farmele assottigliare. Un tempo un po’ ci soffrivo, ora ci rido su. Sono quella che sono”.

LEGGI ANCHE: 1. Miriam Leone cambia look e da rossa diventa bionda | FOTO /2. Chi è Paolo Cerullo, il fidanzato di Miriam Leone

Potrebbero interessarti Anna Tatangelo cambia look: diventa bionda e cancella le foto da Instagram Influencer si fa un video semi-nuda durante una cerimonia religiosa in spiaggia. Scoppia il caos | VIDEO Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in moto insieme al mare: gita romantica?