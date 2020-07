“Dopo i tanti anni insieme a Berlusconi, la Pascale avrebbe ricevuto dal Cavaliere una buonuscita di 20 milioni di euro, più un “mantenimento” di 1 milione di euro l’anno”. Lo scrive il settimanale Oggi, che rivela la cifra – decisamente da capogiro – dell’accordo raggiunto tra Silvio Berlusconi e la sua ormai ex fidanzata, l’ex consigliera di Forza Italia nella Provincia di Napoli Francesca Pascale. Si tratta, appunto, di una “buonuscita” molto sostanziosa che il leader azzurro ha deciso di corrisponderle dopo che la loro storia d’amore è finita in pieno lockdown.

Nell’accordo, peraltro, secondo quanto riferisce Repubblica, ci sarebbe anche la possibilità per la Pascale di continuare a vivere a Villa Maria a Casatenovo, in Brianza. Si tratta di una lussuosa tenuta con 40 mila metri quadrati di parco che il Cavaliere ha fatto realizzare proprio per Francesca. “Mi ha sempre trattato come una regina”, aveva detto la Pascale dopo che Forza Italia con un comunicato aveva comunicato la rottura fra i due. La ex consigliera FI ha però poi detto ai suoi collaboratori e legali, sempre come scrive Repubblica: “Adesso non potrò certo tornarmene a casa, alla mia vecchia vita, ho dedicato al presidente i miei migliori anni, da quando ero una ragazzina”.

