Francesca Pascale e Paola Turci: le foto del bacio sullo yacht

Le indiscrezioni si susseguono da tempo, ora il settimanale Oggi ha pubblicato le foto che sembrano confermare la storia tra Francesca Pascale e Paola Turci. Negli scatti del settimanale si vedono l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante mentre si baciano e si scambiano tenere effusioni a bordo di uno yacht. Il giornale definisce quella fra la 36enne Pascale e la 55enne Turci una “amicizia molto speciale”.

Già alla fine di luglio Oggi aveva pubblicato altre foto della coppia. “Dopo il lungo amore con Silvio Berlusconi, ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci, 55 anni, con cui condivide l’impegno a favore dei diritti di gay e lesbiche e delle famiglie arcobaleno”, si leggeva sul settimanale. La Pascale e la cantante sono state paparazzate in barca in Cilento, una delle mete più ambite di quest’estate. Oggi aggiunge inoltre che lo yacht da 25 metri preso in affitto dalle due ha un costo di circa 60mila euro a settimana. Il bacio in questione, dunque, in qualche modo “ufficializza” un gossip di cui si parlava già da un po’.

Ricordiamo che Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si erano lasciati lo scorso marzo, come comunicato da una nota ufficiale di Forza Italia. Dopo la separazione all’ex consigliera provinciale azzurra sarebbe andata una “buonuscita” di 20 milioni di euro oltre a un assegno di un milione annuo e alla possibilità di rimanere a Villa Certosa.

