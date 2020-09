Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato dopo il suo ritorno dalla Sardegna.

Già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore positivo al coronavirus, Berlusconi si era sottoposto al doppio tampone per il Covid che però era risultato negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e aveva ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

Lo scorso 12 agosto l’incontro tra il Cavaliere e Flavio Briatore, che venne poi ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso. In quell’occasione Briatore aveva postato su Instagram un video insieme a Berlusconi in cui diceva: “Grande giornata oggi. Sono venuto a trovare il mio amico presidente. A cui voglio tanto bene. Lo trovo in forma. Bravo Silvio”.

