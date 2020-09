Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

07.00 – Il Canada raccomanda: “Sesso solo con la mascherina contro il contagio” – Sesso sì ma con la mascherina, per evitare il contagio da coronavirus. E’ il suggerimento della direttrice della Salute pubblica del Canada Theresa Tam in un comunicato. “Il sesso può essere complicato in tempi di Covid-19, soprattutto per coloro che non hanno un partner fisso o ne hanno uno a rischio coronavirus”. “L’attività sessuale che rappresenta un rischio minore è quella che coinvolge solo te” ha spiegato la Tam, ma chi preferisce un menage a deux, “deve evitare i baci e valutare di indossare una mascherina per coprire naso e bocca”.

Ore 06.30 – Dopo 5 mesi riaprono i bar a Santiago del Cile – Dopo cinque mesi di lockdown riaprono i bar e i ristoranti di alcuni quartieri di Santiago del Cile. L’apertura riguarderà solo i locali che possono ospitare i clienti all’aperto ma è il primo passo di una ripresa della vita normale della capitale cilena, colpita fin da marzo dal virus e da allora rimasta in regime di confinamento. La riapertura riguarda solo sette dei 38 quartieri della capitale che ospita 8 milioni di abitanti (in totale i cileni sono 19 milioni) e i ristoratori dovranno rispettare le regole di distanziamento. Negli altri quartieri il processo di ritorno alla normalità sarà ancora più graduale e riguarderà soprattutto i locali commerciali. Le frontiere del Cile sono ancora chiuse e continua il coprifuoco notturno in un Paese che ha registrato 414.739 contagiati e 11.344 morti.

Ore 06.00 – Quattro milioni di infetti in Brasile, 124.000 i morti – Il Brasile ha registrato 1.184 nuovi morti da coronavirus nelle ultime 24 ore, giungendo al tragico conteggio di 123.780 decessi, mentre il numero dei contagi giunge quasi ai quattro milioni. I numeri, diffusi dal ministero della salute, confermano il Brasile come il secondo paese più colpito dall’emergenza dopo gli Usa, dove i contagi superano i sei milioni. Il tasso di incidenza del contagio è di 1.902,4 ogni 100.000 persone.

Germania, ministro Salute: “Escluse restrizioni generali Covid-19” – Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha assicurato che “non ci saranno misure di restrizioni più generalizzate” come a marzo per contenere la pandemia e ha precisato che “si darà una risposta a livello locale e regionale” a possibili focolai. In una conferenza stampa per presentare il programma di investimenti con cui lo Stato vuole modernizzare e digitalizzare gli ospedali, Spahn ha riconosciuto che misure come la chiusura dei negozi e la restrizione delle visite alle residenze con ciò che è noto oggi sul virus potrebbero non essere necessari. Allo stesso tempo, ha definito, “nella situazione di allora”, le misure introdotte a marzo “necessarie” per la tutela di tutti e soprattutto dei più deboli.

Cina: graduale ritorno dei voli internazionali su Pechino – La Cina ha annunciato una graduale ripresa dei voli internazionali per Pechino in un contesto di netto miglioramento delle condizioni sanitarie, dopo la drastica riduzione dei collegamenti aerei con l’estero a inizio anno a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nelle ultime settimane si è registrato un allentamento delle misure di contenimento, ma finora non sono stati consentiti voli internazionali diretti sulla capitale. I voli finora sono atterrati nelle città di Shanghai (est), Xian e Tientsin (nord), dove i passeggeri sono stati sottoposti a test di rilevamento prima di essere messi in quarantena per due settimane.

Brasile vicino ai 4 milioni di casi. In Messico oltre 65mila morti – In Brasile il numero complessivo dei decessi ha superato i 122mila. In Messico oltre 600mila contagi. Negli Stati Uniti oltre 43.000 casi in 24 ore. Intanto la Casa Bianca annuncia che gli Usa si tirano fuori da sforzi globali sul vaccino: “Saremo svincolati dalla corrotta Oms e dalla Cina”. L’Australia entra in recessione a causa del Covid-19: prima volta in 30 anni

Usa, 6 milioni di contagi, oltre 1000 vittime in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 6.070.050 casi confermati di coronavirus e 184.589 morti. E’ quanto emerge dal conteggio indipendente della Johns Hopkins University. Nella fattispecie, negli Usa si sono registrate 42.939 infezioni in più nelle 24 ore e 1.090 nuovi decessi, cioè più del doppio del numero di vittime delle 24 ore precedenti, quando erano 465.

