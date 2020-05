Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La curva di contagi da Coronavirus continua a scendere in Italia, dove le misure previste dalla Fase due sono in vigore da ormai oltre due settimane. Il bollettino della Protezione Civile, intanto, conferma il trend negativo: attualmente sono 52.942 i positivi e 144.658 i guariti, mentre il numero complessivo di decessi dall’inizio dell’emergenza è 32.955. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Spostamenti tra Regioni: cosa preoccupa gli scienziati – Lunedì 3 giugno dovrebbero essere autorizzati nuovamente i viaggi tra Regioni. Ma non tutte le Regioni potrebbero essere autorizzate a riaprire i propri confini. In particolare, le Regioni più a rischio al momento sono Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna per le quali potrebbe scattare una ulteriore settimana di isolamento, al massimo due. Se, come confermato anche dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, i dati dell’epidemia sono “in netto calo”, con l’indice di trasmissibilità che ad esempio in Lombardia, epicentro dell’epidemia, è sceso a 0,5, vi sono altri dati, quelli meno noti, che preoccupano gli scienziati. Prima di dare il via libera ai viaggi extraregionali, gli esperti vogliono osservare il trend dei “nuovi contagi settimanali” e quello del “numero di malati complessivi”. A spiegare di che cosa si tratta al Corriere della Sera è l’epidemiologo Vittorio Demicheli: “In base all’ultimo monitoraggio della scorsa settimana, la Lombardia ha 2,4 nuovi contagi a settimana ogni 10 mila abitanti. Il Veneto e la Toscana lo 0,4, Sardegna e Sicilia lo 0,1. In sintesi vuole dire che, vivendo in Lombardia, il rischio di sviluppare la malattia nel corso di una settimana è pari a 2,4 casi ogni 10 mila abitanti”. Visti gli ultimi dati a disposizione, dunque, in Lombardia sono presenti ancora 24 soggetti potenzialmente infettivi ogni 10mila abitanti contro la media italiana del 9,2. “Sono dati che non possono essere ignorati e consigliano prudenza — continua Demicheli — In percentuale sulla popolazione le persone potenzialmente contagiose hanno ancora numeri significativi”. Una decisione definitiva, comunque, verrà presa venerdì 29 maggio quando saranno disponibili i dati sul monitoraggio relativo alle aperture successive al 18 maggio.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia diramato dalla Protezione Civile il 26 maggio indica 52.942 attualmente positivi (in calo rispetto ai 55.300 di ieri, -2.358). Il numero dei guariti è 144.658, quello dei morti complessivi da inizio emergenza è 32.955 I casi totali 230.555. (Qui tutti i numeri di ieri)

Minacce a Sileri, il vice ministro della Salute sotto scorta – I pm di Roma hanno aperto un’inchiesta per minacce gravi ai danni del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Al momento il procedimento è contro ignoti. L’esponente M5S viene accompagnato da un agente della pubblica sicurezza. A quanto si apprende, il viceministro Sileri avrebbe subito pressioni per tentativi di corruzione e minacce in relazione alla sua attività politica e in particolare alla destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza Coronavirus. (Qui la notizia)

Seimila morti in due mesi nella bergamasca – Sarebbero 6.000 i morti in provincia di Bergamo per il Coronavirus registrati nei mesi di marzo e aprile. Il conto è stato realizzato dall’Eco di Bergamo, che ha aggiornato le stime già elaborate per il mese di marzo, tenendo in considerazione anche i dati delle anagrafi, oltre a quelle dei decessi ufficialmente attribuibili al Covid-19.

Il bollettino dello Spallanzani – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 88 pazienti, di cui 37 positivi al Covid-19 e 51 sottoposti a indagini”: è quanto si legge nel consueto bollettino medico diramato dall’ospedale Spallanzani di Roma ieri, martedì 26 maggio, in cui viene anche specificato che “8 pazienti necessitano di supporto respiratorio”. Il nosocomio romano, specializzato nella cura delle malattie infettive, ha sottolineato che ieri mattina erano “456 i pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali”.

Spostamenti tra Regioni: al via dal 3 giugno, ma non per tutte – Tra poco più di una settimana, precisamente il 3 giugno, ai cittadini dovrebbe essere consentito anche di spostarsi tra le Regioni, raggiungendo, così, anche le seconde case. Tuttavia, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna potrebbero essere escluse a causa dei numeri ancora troppo elevati di casi di Covid-19. Una decisione definitiva, comunque, verrà presa il prossimo 29 maggio con i dati di monitoraggio del ministero della Salute. Leggi la notizia completa.

Scuola: fino alle medie a settembre si torna in classe – Il comitato di esperti del Miur presieduto dal professor Patrizio Bianchi ha annunciato che a settembre le scuole primarie riapriranno. L’idea è quella di far rientrare nelle classi tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. “Soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola, non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista: i bambini della scuola dell’infanzia, elementare e medie devono poter essere in un contesto di socialità” ha dichiarato Amanda Ferrario, membro del comitato di esperti del Miur che ha confermato “Lo scopo è quello di riaprire le scuole a settembre perché il rapporto umano è la cosa principale e la scuola senza studenti non esiste”. Gli alunni che frequentano le superiori, invece, continueranno a seguire le lezioni online. La task force, inoltre, preme affinché, specialmente per i più piccoli, le elezioni possano essere condotte anche in spazi all’aperto come parchi e giardini, oratori messi in sicurezza con le necessarie precauzioni o strutture comunali.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Per contagiare lo pseudo-assessore Gallera servono due infetti. Per salvare la Lombardia bastano due dimissioni (di Giulio Gambino) / 3. Ora la Lombardia deve aspettare a riaprire (di Luca Telese) / 4. Esclusivo TPI: Covid, i soldi per la ripartenza? Il comune di Bergamo li assegna a chi produce armi, ma non alle piccole imprese (di Francesca Nava) 5. Joshua Wong: “La mia vita è a rischio, ho paura di finire in un carcere cinese silenziato per sempre. Ma non illudetevi: oggi Hong Kong, domani Taiwan”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, la virologa Ilaria Capua sulle cause del contagio in Lombardia "Attilio, se hai una coscienza rimuovi Gallera dal suo incarico": la lettera del filosofo Marco Panza al suo amico Fontana Il bollettino di oggi: nell'ultimo giorno 78 morti e 397 nuovi contagi