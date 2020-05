Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 27 maggio.

Il bollettino sull’epidemia di Covid-19 in Italia aggiornato alle ore 17 indica 50.966 attualmente positivi (in calo rispetto ai 52.942 di ieri, -1.976). I guariti sono saliti a quota 147.101 (ieri erano 144.658 +2.443). Il numero di morti complessivi da inizio emergenza è 33.072 (ieri 32.955, +195).

I casi totali di Coronavirus in Italia sono ora 231.139 (ieri erano 230.555, +584). Dei 50.966 attualmente positivi 7.729 sono ricoverati con sintomi (ieri 7.917, flessione di -188), 505 in terapia intensiva (ieri 521, -36), 50.966 in isolamento domiciliare (ieri 44.504, -4.393).

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 195. Il numero di tamponi effettuato è pari a 67.324.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

