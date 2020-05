CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Mentre in Brasile, per la prima volta dall’inizio della pandemia, si registrano più decessi per Coronavirus che negli Stati Uniti, la Cina propone l’elaborazione di una legge sull’immunità di Pechino dalla giurisdizione degli Stati stranieri. Intanto, stando ai dati della Johns Hopkins University, solo negli ultimi 11 giorni nel mondo è stato registrato oltre 1 milione di nuovi contagi. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,10 – America Latina nuovo epicentro dell’epidemia – È l’America Latina il nuovo epicentro della pandemia di Coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione della sanità panamericana Carissa Etienne, durante una conferenza stampa. L’America Latina ha superato sia l’Europa che gli Stati Uniti per numero di infezioni con 2,4 milioni di contagi e oltre 143mila decessi. Etienne ha sottolineato che a destare preoccupazione è in particolare il Brasile dove i casi sono 374mila e i decessi 23.473 secondo gli ultimi dati forniti dalla John Hopkins University.

Ore 6,00 – Usa: meno di 700 decessi per il terzo giorno – Per il terzo giorno consecutivo negli Stati Uniti sono stati registrati meno di 700 morti per il Coronavirus. Lo rende noto la John Hopkins University, secondo cui i decessi di ieri negli States sono stati 657 per un totale di 98.875. Il numero dei contagi, invece, ammonta a 1,6 milioni.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Casa Bianca, “Trump ha scongiurato 2,2 milioni di morti” – Chiudendo gli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha scongiurato la morte di 2,2 milioni di americani per il Coronavirus. Lo ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, incalzata sul fatto che i decessi per il Covid-19 negli Stati Uniti abbiano raggiunto quasi quota 100mila mentre i contagi sono 1,7 milioni. “Il presidente ha preso la difficile decisione di chiudere l’economia e per questo abbiamo evitato quel numero straordinario siamo decisamente al di sotto dei 2,2 milioni di morti americani grazie all’azione del presidente Trump”, ha osservato McEnany.

Cina: proposta legge su immunità da giurisdizioni straniere – I legislatori cinesi hanno proposto l’elaborazione di una legge sull’immunità della Cina dalla giurisdizione degli Stati stranieri a seguito di una serie di controversie legali sorte contro il Paese asiatico riguardo il contrasto all’epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto ieri alla stampa Ma Yide, delegato al Congresso Nazionale del Popolo e ricercatore di giurisprudenza presso l’Accademia delle Scienze Sociali di Pechino.

Ryanair annuncia causa contro pacchetto salvataggio Lufthansa – Ryanair ha annunciato che intraprenderà un’azione legale contro il pacchetto di salvataggio statale da 9 miliardi di euro per Lufthansa. Per ​la compagnia low cost irlandese, infatti, gli aiuti di Berlino a ​Lufthansa le consentirebbero di abbassare i prezzi distorcendo la concorrenza. “Ryanair farà appello contro quest’ultimo esempio di aiuti di Stato illegali, che distorcerà enormemente la concorrenza e le regole del gioco per i voli da e verso la Germania per i prossimi cinque anni”, ha dichiarato l’ad di Ryanair, Michael O’Leary. ​Ryanair si è già rivolta alla giustizia europea per quanto riguarda gli aiuti concessi alla società scandinava Sas e alle società francesi.

Regno Unito: sottosegretario si dimette per protesta – Il sottosegretario britannico per la Scozia, Douglas Ross, si è dimesso dall’incarico di governo in protesta contro le violazioni del lockdown commesse da Dominic Cummings, super assistente del premier Boris Johnson.

Brasile: 807 decessi in un giorno, per la prima volta più degli Usa – Il bilancio giornaliero dei decessi registrati ieri in Brasile per il Covid-19 ha superato per la prima volta quello degli Stati Uniti: secondo quanto riporta Reuters, in 24 ore sono morte 807 persone, mentre negli Usa i decessi erano stati 620. Il Brasile è al secondo posto dietro gli Usa nella classifica mondiale dei contagi, con 274.898 casi e il numero totale delle vittime ufficiali è di 23.473 ma si teme che i numeri reali siano molto superiori.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Per contagiare lo pseudo-assessore Gallera servono due infetti. Per salvare la Lombardia bastano due dimissioni (di Giulio Gambino) / 2. Coronavirus, dopo la gaffe sull’indice di trasmissibilità ora Gallera se la prende con TPI: “Pseudo-giornalisti, dormite sonni tranquilli” / 3. Joshua Wong: “La mia vita è a rischio, ho paura di finire in un carcere cinese silenziato per sempre. Ma non illudetevi: oggi Hong Kong, domani Taiwan” / 4. Esclusivo TPI: Covid, i soldi per la ripartenza? Il comune di Bergamo li assegna a chi produce armi, ma non alle piccole imprese (di Francesca Nava)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Recovery Fund, oggi la Commissione Ue presenta la sua proposta Mar Egeo, Guardia costiera turca salva 72 migranti: "Respinti da Atene" “Metà soggiorno gratis per turisti stranieri”: così il Giappone rilancia il turismo dopo la pandemia