Oggi la Commissione Europea presenta la sua proposta sul Recovery Fund, il “Fondo europeo per la ripresa” per far fronte all’emergenza coronavirus il cui obiettivo sarà quello di aiutare i paesi economicamente danneggiati dall’epidemia. Ursula von der Leyen è chiamata al difficile compito di mediazione tra le due fronde che si sono create in questo periodo in seno alla comunità europea.

Recovery Fund, la proposta della Commissione Ue

Da un lato l’asse franco-tedesca che guida i paesi mediterranei (inclusi Spagna e Italia) dall’altra i cosiddetti “quattro Frugali” – Austria, Olanda, Danimarca e Svezia – più rigidi sulla distribuzione dei capitali e contrari all’erogazione a fondo perduto. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani e stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, la commissione dovrebbe avvicinarsi maggiormente alla proposta dei “mediterranei” mantenendo però dimensioni ridotte rispetto a quanto auspicato e quindi accontentando la rigidità dei 4 frugali contrari ai sussidi a fondo perduto. Ricordiamo che il piano von der Leyen dovrà essere approvato dai 27 paesi dell’Unione all’unanimità e dovrà passare dal Parlamento europeo. L’unica certezza, spiegava Von der Leyen, era quella di finanziare il piano a debito senza però gravare sul bilancio dei singoli paesi.

Il piano Mekel-Macron (con Spagna e Italia)

Il Recovery Fund, nell’idea di Merkel e Macron, prevede uno stanziamento di 500 miliardi distribuiti in parte a fondo perduto, ovvero messi in conto al bilancio europeo del settennato 2021-2027, e un’altra parte in prestiti. Non si sa ancora precisamente a quanto ammonterà ma si parla di una cifra complessiva vicina ai mille miliardi di euro. Si tratterebbe quindi di soldi distribuiti dall’UE sotto forma di sussidi da utilizzare direttamente per aiutare l’economia e raccolti sui mercati finanziari facendo debito pubblico comunitario. I fondi stanziati andrebbero poi distribuiti ai diversi Paesi in maniera direttamente proporzionale al livello di gravità delle diverse situazioni nazionali. Nel caso in cui l’epidemia sia stata più forte in alcuni Paesi questi riceverebbero maggiori risorse rispetto ad altri. La proposta è arrivata dopo una lunga consultazione tra Merkel e Macron in modo trovare una proposta che potesse accontentare anche i Paesi del nord inizialmente contrari.

Il piano dei “4 Frugali”

Il piano di Austria, Olanda, Danimarca e Svezia è invece contrario a qualunque “mutualizzazione del debito” e soprattutto contrario ai sussidi invece che ai prestiti. Un piano limitato – della durata di due anni – e soprattutto “una tantum” volto a concedere prestiti “a condizioni favorevoli” soltanto a quei Paesi “che ne hanno più bisogno” in modo da limitare il rischio per tutti gli Stati membri a patto che siano immediate delle nuove risorse per “prepararsi al meglio ad una prossima crisi”. Si tratta quindi di un “supplemento al pacchetto senza precedenti da 540 miliardi di euro già concordati dal consiglio europeo” composto dal Sure, dal Bei (Banca europea degli investimenti) e il Mes.

