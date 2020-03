Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in emergenza a causa dell’epidemia di Coronavirus che fino ad ora ha colpito 74.386 persone. Il dato è emerso nel corso del consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile, che ha anche evidenziato, però, un lieve calo dei nuovi contagi e dei morti. Delle persone affette fino ad ora dal Covid-19, 57.521 sono attualmente positive, 7.503 è il numero dei morti, mentre 9.362 quello dei guariti. Qui tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus nel mondo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 07,45 – La lettera di Conte al Nord Italia: “Non so quando ne usciremo, ma saremo più forti” – Il premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera, inviandola ai principali quotidiani locali del Nord Italia, per invitare i cittadini a continuare con i loro sforzi per contrastare l’emergenza Coronavirus. Sul post-emergenza, poi, ha assicurato che “nessuno rimarrà indietro” e che lo Stato sarà presente. (Qui la lettera integrale).

Ore 07.00 – Di Maio attacca Salvini e Meloni: “Diffondete il panico” – “Chi ama l’Italia non genera il panico, non diffonde il terrore. Chi ama l’Italia si rimbocca le maniche e prova a risolvere i problemi con costanza, sacrificio e umiltà”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, contestando al leader della Lega, Matteo Salvini, e a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, di aver rilanciato il servizio della Rai, anno 2015, in cui si parla di un virus realizzato in laboratorio dalla Cina. “Tempo 30 secondi – fa notare il capo della Farnesina – Salvini, la Lega e Giorgia Meloni sono partiti all’attacco, chiedendomi di riferire in Parlamento. Nei trenta secondi successivi, virologi, scienziati e articoli scientifici vari hanno dimostrato che il servizio in questione non parla del Covid-19 e spiegano che si tratta di un altro virus, perché il Covid-19 è un virus naturale, non prodotto in qualche laboratorio”.

E poi continua, ricordando che l’Italia sta vivendo la crisi peggiore dal Dopoguerra: “Un uomo delle istituzioni, un senatore, una deputata che abbia a cuore i cittadini italiani cosa avrebbero fatto? Si sarebbero informati e avrebbero evitato di gettare la popolazione nel panico. Lo volete capire che siamo in una situazione come mai dal Dopoguerra? Lo volete capire che questo non è un gioco? Lo volete capire che stanno morendo migliaia di persone? E a voi, cari cittadini, chiedo di leggere attentamente: in questi minuti la comunità scientifica sta dicendo chiaramente che il coronavirus è naturale al 100% e che non deriva da nessun esperimento di laboratorio e che, dunque, non c’è nessuna connessione tra il coronavirus e il video del 2015 che sta girando in queste ore in rete. Vi prego quindi di diffondere le parole di medici e scienziati che hanno a cuore il bene delle persone.Forza. Ne usciremo se resteremo uniti”.

Ore 06.30 – Nel nuovo decreto c’è la possibilità di chiudere le frontiere – Il nuovo decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce la possibilità di limitare o vietare l’allontanamento e l’ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale.

CORONAVIRUS ITALIA COSA È SUCCESSO IERI:

Conte: “Aumentati del 63 per cento i posti in terapia intensiva” – “I posti in terapia intensiva sono stati aumentati del 63,8 per cento. Presto saranno trasferiti 500 infermieri nelle aree più colpite”, ha annunciato il premier durante l’informativa urgente alla Camera dei Deputati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Qui il discorso in diretta di Conte.

Regione Lombardia: nuovi positivi e decessi in calo – Nelle ultime 24 ore in Lombardia, la Regione maggiormente colpita dall’epidemia di Covid-19 in Italia, sono stati registrati 1.643 nuovi casi e 296 decessi. A fornire i numeri è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha sottolineato che si tratta di numeri in calo, specialmente per i morti che, nella giornata di ieri, erano stati 402.

Il comune di Nerola diventa “zona rossa” – Il comune di Nerola, nel Lazio, diventa “zona rossa”. Si tratta del secondo comune laziale, dopo Fondi, a essere coinvolto dalla misura restrittiva per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19. La decisione è stata presa dopo che nelle ultime ore è stata registrata un’impennata di contagi, legata soprattutto a una casa di riposo, la “Maria Immacolata”.

Bertolaso ricoverato al San Raffaele – Guido Bertolaso, risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, secondo quanto si apprende da fonti. L’ex capo della Protezione civile, scelto come consulente della Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell’ospedale negli spazi della Fiera di Milano, sarebbe entrato in ospedale ieri sera.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE di ieri mercoledì 25 marzo

Il bollettino della Protezione Civile – È di 57.521 (+3.491) positivi, 7.503 deceduti (+683) e 9.362 guariti (+1.036) il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile nel pomeriggio di martedì 25 marzo. Secondo i dati, fino ad ora sono 74.386 (+5.210) le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia. Dei 57.521 attualmente positivi, 23.112 (+1.175) sono ricoverati in ospedale con sintomi, di cui 3.489 (+93) in terapia intensiva, mentre 30.920 (+2.223) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino di mercoledì 25 marzo.

