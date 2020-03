Coronavirus, i risultati dell’autopsia sul ragazzo di 34 anni morto a Roma

Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo di Emanuele Renzi, il ragazzo di 34 anni morto a Roma a causa del Coronavirus: i test dicono ciò che si temeva già, ovvero che il giovane non aveva alcuna patologia pregressa. E’ stato dunque solo il virus a uccidere – nella notte tra sabato e domenica – il ragazzo, dopo sei giorni passati nel reparto di terapia intensiva del policlinico Tor Vergata.

L’autopsia è stata effettuata all’ospedale Spallanzani e trasmessa subito dopo ai medici del policlinico Tor Vergata. Il referto è inoltre una dimostrazione di come l’infezione da Coronavirus possa essere letale per l’organismo: in pochi giorni, ha provocato infatti pericardite, miocardite e coagulopatia intravascolare disseminata. Per Emanuele Renzi, un ragazzo descritto dalla famiglia come “sanissimo, senza malattie, con un fisico da sportivo” non c’è stato nulla da fare.

Conte ricorda le vittime, l’applauso alla Camera:

Il 34enne, che lavora come responsabile nel call center Youtility (i cui lavoratori, che hanno raccontato a TPI tutti i loro timori per il virus, sono ora in subbuglio e chiedono all’azienda maggiore sicurezza) ha lasciato anche una figlia di sei anni. Nel frattempo, si sta cercando anche di capire dove il giovane originario di Cave – comune a 50 chilometri da Roma – abbia contratto il virus. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che Emanuele sia stato contagiato durante un addio al celibato a Barcellona, dov’era stato dal 6 all’8 marzo.

Ciò che è certo, invece, è che il 34enne era sano ed è stato stroncato esclusivamente dal Coronavirus, “Parliamo della morte di un giovane sano – ha detto Stefano Andreoni, virologo dell’ospedale Tor Vergata a Repubblica – venuto a mancare nonostante siano stati applicati tutti i trattamenti a disposizione. È una nostra sconfitta, dovuta alle armi che abbiamo ora. Aiutano, ma non sono sicuramente vincenti e questo caso ne è la dimostrazione”.

Leggi anche:

1. Positivo un prelato della segreteria di Stato vaticana che abita a Santa Marta, residenza del Papa / 2. La variabile tempo nelle strategie di contrasto del Coronavirus / 3. Il primo sito web che verifica le notizie sul Coronavirus

4. L’emergenza Coronavirus stravolge la battaglia per gli Eurobond: la strana alleanza contro la Germania / 5. Il ricercatore italiano che lavora al vaccino Usa è convinto: “Pronto per l’autunno” / 6. Il deputato bergamasco in lacrime: “Stiamo perdendo i nostri nonni”

Potrebbero interessarti Coronavirus, ISS: “Chi ha sintomi adesso è più facile che abbia il Covid che l’influenza” Coronavirus, la denuncia di Arianna: “Mia madre soccorsa troppo tardi, mio padre positivo, ma per la mia famiglia ancora nessun tampone” ESCLUSIVO TPI: Nota riservata dell'Iss rivela che Alzano Lombardo e Nembro dovevano essere chiuse già il 2 marzo

7. I numeri in Italia non tornano. Contagi troppo bassi e decessi troppo alti / 8. Conte alla Camera: “Ci sarà un altro intervento da 25 miliardi per imprese e cittadini” / 9. La lettera di De Luca a Conte: “Agite subito, siamo a un passo dalla tragedia”

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO