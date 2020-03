Coronavirus, il deputato bergamasco in lacrime: “Stiamo perdendo i nostri nonni”

Nel corso del Question Time sull’emergenza Coronavirus, un deputato bergamasco della Lega ha preso la parola e ha tenuto un discorso, che si è concluso tra le lacrime. Dopo aver preso la parola dal presidente della Camera Roberto Fico, Daniele Belotti, questo il nome dell’esponente del Carroccio, ha iniziato a elencare i numeri dell’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio Bergamo e la Lombardia in generale. “Il virus è entrato nelle residenze per anziani e si è portato via centinaia di nonni e genitori” ha dichiarato Belotti.

“Gli eroici lavoratori sanitari che lavorano sono allo stremo e senza protezione” ha continuato Belotti, trattenendo a stento la commozione. “Ringraziamo di cuore chi non si ferma mai perché i bergamaschi non sono abituati a restare con le mani in mano. In questo momento centinaia di volontari, alpini, idraulici, imbianchini, elettricisti, i ragazzi della curva Nord dell’Atalanta, stanno allestendo un ospedale da campo nella Fiera di Bergamo, i cittadini hanno donato milioni di euro e sindaci e consiglieri sono in prima fila. Grazie di cuore perché noi non ci fermeremo mai”.

