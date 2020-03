Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia nuovo lieve calo di morti e contagi. La Protezione civile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 3.780 positivi e 601 morti. Il totale delle vittime è di 6.077. I positivi sono complessivamente 50.418, i guariti 7.432. Anche in Lombardia il trend è in diminuzione, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha dichiarato: “Oggi 173 ricoverati in meno, è il dato più bello”. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in tempo reale:

ore 06.00 – Incontro tra governo e opposizione. Al via tavoli tecnici – La maggioranza e l’opposizione siederanno, d’ora in avanti, attorno due tavoli tecnici per valutare insieme i prossimi provvedimenti normativi volti a contrastare l’emergenza Coronavirus. È l’esito dell’incontro con l’esecutivo a Palazzo Chigi di ieri sera, lunedì 23 marzo. Al confronto, presieduto da Giuseppe Conte, hanno partecipato, per il governo, i ministri Gualtieri, d’Incà e Speranza, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fraccaro. Per l’opposizione, erano presenti il segretario leghista Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia Meloni e il vice presidente di FI, Tajani. Tutti con indosso mascherine a a distanza anti-contagio.

Al termine dell’incontro, il presidente Giuseppe Conte e il ministro Roberto Gualtieri hanno precisato che non ci sono altre risorse per il decreto “Cura Italia”, approvato a marzo e ora in Parlamento per la conversione, anche perché per quel decreto è stato chiesto al Parlamento in via preventiva uno scostamento dal deficit che è stato già utilizzato. E’ quanto precisano fonti di Palazzo Chigi. “Ma questo non significa affatto che il governo – si aggiunge – ritiene che le risorse e le misure già stanziate siano sufficienti per mitigare gli effetti negativi dell’emergenza che stiamo affrontando. Con il prossimo decreto – si aggiunge ancora -, il governo stanzierà cospicue risorse per sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie in difficoltà”.

CORONAVIRUS ITALIA COSA È SUCCESSO IERI:

Cambia di nuovo il modulo per l’autocertificazione – Cambia nuovamente il modulo per l’autocertificazione (qui le istruzioni per scaricarlo) dei cittadini che intendono spostarsi all’interno dei propri comuni. Lo prevede una circolare inviata dal capo della Polizia Franco Gabrielli ai prefetti, alla luca del nuovo decreto emanato dal presidente del Consiglio, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, e che prevede norme ancora più stringenti per contrastare l’epidemia di Coronavirus. Leggi la notizia completa.

Annullata l’edizione 2020 del Vinitaly – È stata annullata l’edizione 2020 del Vinitaly. La decisione è stata presa nel corso di un cda straordinario di VeronaFiere, convocato per affrontare l’emergenza che sta vivendo il Paese. L’importante appuntamento fieristico dedicato al comparto vinicolo slitta quindi di un anno, così come anche quello dell’olio con “Sol”, che solitamente si svolge in contemporanea con il Vinitaly.

Salvini: “Centrodestra compatto da Conte. Ecco le nostre richieste” – “Mascherine e camici subito a medici, farmacisti, operatori sanitari, forze dell’ordine e lavoratori. Respiratori e ossigeno subito a tutti gli ospedali che ne hanno fatto richiesta da tempo. Sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utili per fermare il combattere il virus. Tutela economica di tutti i lavoratori, partite Iva comprese, non solo di alcuni. Liquidità e stop alle tasse per le imprese, soprattutto quelle più piccole. Soldi subito ai Comuni, per aiutare i Sindaci ad essere vicini a tutti i loro cittadini. Difesa delle aziende italiane, che rischiano di essere comprate sottocosto da multinazionali straniere. Riapertura e piena operatività del Parlamento, che deve lavorare giorno e notte come fanno tante altre aziende italiane. No al Mes sotto qualsiasi forma, trattato infernale che mette a rischio i risparmi ed il futuro degli Italiani”. Sono queste le richieste che il centrodestra “compatto” ha presentato al premier Giuseppe Conte nell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi.

Costa Crociere sospende crociere fino al 30 aprile – “A causa del protarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia globale di Covid-19, Costa Crociere ha deciso di estendere la sospensione volontaria delle sue crociere fino al 30 aprile 2020”: lo compagnia la marittima in una nota. Inizialmente lo stop era fino al 3 aprile, ma il prolungarsi dell’emergenza ha convinto la compagnia ad allungare le tempistiche.

Sindaco Enna: “Escalation positivi, chiudo la città” – Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha comunicato che nella sua città sono 41 i positivi da Covid-19, mentre manca ancora l’esito di molti tamponi effettuati nei giorni scorsi. Per questo motivo, Dipietro ha deciso di istituire zona rossa per il territorio comunale, vietando l’entrata e l’uscita di persone, compresi quanto per motivi di lavoro, fino a questa mattina sono arrivati da altri comuni dell’hinterland.

L’Enac dà il via libera all’uso dei droni per i controlli – L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha dato il suo ok all’utilizzo dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale “nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica Coronavirus”. Leggi la notizia completa.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE di ieri lunedì 23 marzo

Il bollettino della Protezione Civile del 23 marzo – 50.418 positivi (+3.780), 6.077 morti (+601) e 7.432 guariti (+ 408). Fino ad ora sono 63.927 ad aver contratto il Covid-19 in Italia. Dei 50.418 attualmente positivi, 20.692 si trovano in ospedale, di cui 3.204 (+195) ricoverati in terapia intensiva, mentre 26.522 sono in isolamento domiciliare. Oggi sono stati registrati 3.780 nuovi contagi, a fronte dei 3.957 casi registrati domenica, mentre sabato erano stati 4.821. Il bollettino di lunedì 23 marzo.

