Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, martedì 24 marzo 2020, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 54.030 contagiati (+3.612), 6.820 morti (+743) e 8.326 guariti (+894). I casi totali, quindi, sono arrivati a 69.176 (+5.249). Il totale dei ricoverati con sintomi è di 21.937 (+1.245), mentre i pazienti in terapia intensiva sono attualmente 3.396 (+192). In isolamento domiciliare ci sono invece 28.697 (+2.175) persone. Rispetto alla giornata di ieri, dunque, aumentano i morti (743 a fronte dei 601 registrati ieri) e anche i contagi con un +3.612. Negli ultimi due giorni, almeno per quanto riguarda i contagi, si era registrato un lieve calo, che però si conferma nel computo dei nuovi positivi, ma non in quello totale.

Leggi anche: 1. Lo sfogo di un medico a TPI: “Se la Lombardia non cambia strategia, la gente continuerà a morire” / 2. Coronavirus, cambia di nuovo il modulo per l’autocertificazione

3. Coronavirus, parla il paziente 1: “Da questa malattia si può guarire. Restate a casa” | AUDIO / 4. Sileri a TPI: “Sono guarito dal Coronavirus, vi racconto cosa si prova. Oggi fare tanti tamponi”

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Ecco quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia”: la verità in un’analisi sui dati Sono davvero calati i contagi in Italia? Come vanno letti i dati degli ultimi giorni Coronavirus: in arrivo il test rapido per diagnosi Covid-19 in pochi minuti