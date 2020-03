Coronavirus, parla il paziente 1: “Da questa malattia si può guarire. Restate a casa” | AUDIO

Coronavirus, parla Mattia il paziente 1 | AUDIO

“Da questa malattia si può guarire. Restate a casa. Tornare a respirare è la cosa più bella”. Così il paziente 1, Mattia di 39 anni, primo contagiato da Coronavirus a Codogno (Lodi) che è stato finalmente dimesso dall’ospedale. La sua testimonianza è stata trasmessa in una diretta Facebook della Regione Lombardia.

“È difficile dopo questa esperienza fare un racconto – dice il paziente 1 Mattia -. Ricordo il ricovero nell’ospedale di Codogno dove mi hanno curato, poi mi hanno raccontato che per 18 giorni sono stato in terapia intensiva. Quindi sono stato trasferito nel reparto malattie infettive, dove ho avuto di nuovo contatto con il mondo reale e ho ricominciato a fare la cosa più semplice e bella: respirare”.

“Da questa malattia si può guarire” esorta Mattia, che però invita tutti a “stare a casa perché la prevenzione è fondamentale; bisogna stare lontani anche dagli amici. Sono stato fortunato: sono stato curato, ora potrebbe non essere più possibile” ha infine avvertito.

Il paziente 1 è stato dimesso dal San Matteo di Pavia, Mattia è stato ritenuto il primo caso accertato di Coronavirus in Italia. La sera del 19 febbraio era stato ricoverato nel presidio ospedaliero della cittadina del Lodigiano per poi essere trasferito tra il 21 e il 22 in condizioni disperate nella rianimazione dell’ospedale pavese. Lo scorso 9 marzo ha cominciato a respirare autonomamente.

L’audio

