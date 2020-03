Coronavirus, i giocatori della Serie A positivi al Covid-19

Sono 13 i giocatori di Serie A positivi al Coronavirus ad oggi. Il primo è stato Daniele Rugani della Juventus a cui è stato fatto il tampone, come raccontato dalla fidanzata Michela Persico (anche lei positiva) al direttore di TPI, Giulio Gambino, dopo “qualche linea di febbre”. Immediatamente la Juve ha adottato tutte le misure previste dalle autorità sanitarie e sono scattati i controlli, con relativo tampone, per tutti i compagni di squadra del difensore e lo staff. Tutti negativi, tranne i calciatori Matuidi e Dybala (positiva anche la fidanzata Oriana). Oltre ai tre giocatori della Juve sono risultati positivi al Coronavirus altri 11 giocatori. Di seguito la lista completa:

Daniele Rugani (Juventus)

Blaise Matuidi (Juventus)

Paulo Dybala (Juventus)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Antonio La Gumina (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Fabio Depaoli (Sampdoria)

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Mattia Zaccagni (Verona)

Daniel Maldini (Milan)

Positivo anche l’ex bandiera del Milan, ora dirigente, Paolo Maldini: “Il tampone? All’inizio non è stato possibile, perché i miei sintomi per quanto forti potevano essere quelli di una normale influenza – ha raccontato Paolo al Corriere della Sera -. Poi ho scoperto che un amico, che avevo incontrato il 23 febbraio, era positivo, come un’altra persona che lavora con me. Non sappiamo chi ha iniziato la catena. Alla fine sono venuti i medici della Asl, con guanti e mascherine. No, niente scafandro. Era martedì scorso. Dopo due giorni è arrivato il verdetto: positivo”.