Coronavirus, positivo un prelato della segreteria di Stato vaticana che abita a Santa Marta, residenza del Papa

Tra le persone ricoverate in queste ore in ospedale a Roma c’è anche un alto prelato della segreteria di Stato vaticana, risultato positivo al Coronavirus. Il prelato vive a Santa Marta, la residenza dove alloggia Francesco e da cui in questi giorni sta pregando per la fine della pandemia di Covid-19. La notizia è riportata da Repubblica.

Le condizioni del prelato non destano preoccupazioni e il Papa vive in sostanziale isolamento da settimane dopo aver annullato gli incontri pubblici. Il Pontefice incontra solo alcuni collaboratori, con le dovute precauzioni. Si tratta del quinto caso positivo in Vaticano.

