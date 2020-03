“Borrelli è positivo al Coronavirus”. Il giallo sul tampone: a TPI risulta che non sia ancora possibile conoscere l’esito

Coronavirus: il giallo del tampone sul capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Il giallo sul tampone di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Oggi, mercoledì 25 marzo, ha iniziato a circolare l’indiscrezione che Borelli fosse risultato positivo al Coronavirus (qui le ultime notizie sull’epidemia in Italia), dopo la notizia che la tradizionale conferenza stampa del pomeriggio con il bollettino dei contagi e dei decessi in Italia era stata annullata a causa dello stato febbrile del numero uno della Protezione civile. “Borrelli è positivo al Coronavirus” ha scritto Dagospia, ma a noi di TPI risulta che – al momento – non si sa ancora se sia così, e cioè che abbia contagiato il Covid-19.

Questo a causa del fatto che Borrelli ha eseguito solo oggi – mercoledì 25 marzo – il tampone e quindi prima di domattina non è tecnicamente possibile sapere se abbia o meno contratto il Coronavirus. Ciò che è vero è che Borrelli ha la febbre e che oggi non ha tenuto la conferenza stampa per questo, ma non è ancora confermato che abbia contratto il virus. A conferma di ciò le parole di oggi pomeriggio in conferenza stampa del Dipartimento di Protezione civile. “Al momento ancora non è noto l’esito del tampone del dottor Borrelli ma ci auguriamo tutti che sia negativo. Capiremo nei prossimi giorni quando il dottor Borrelli potrà rientrare in Dipartimento ma certamente la conferenza stampa continuerà nei prossimi giorni. Vi faremo sapere le modalità in cui si terrà ma si terrà”.

