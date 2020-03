Coronavirus, perché la conferenza stampa della Protezione civile è sospesa

Ogni giorno, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia, siamo ormai abituati all’appuntamento fisso delle 18 con la conferenza stampa con il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli: da oggi – mercoledì 25 marzo 2020 – e fino a data da destinarsi, tuttavia, la conferenza è sospesa. Perché?

Stamattina, secondo quanto riportato dalla Protezione civile, lo stesso Borrelli ha accusato qualche linea di febbre e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del Dipartimento. E’ innegabile che, al presentarsi di questi sintomi, in molti abbiano pensato a un possibile contagio anche per Borrelli, che in tutte queste settimane è stato al lavoro in prima linea per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Tuttavia, al momento, non si sa se il capo della Protezione civile è stato sottoposto al tampone, né tanto meno l’eventuale esito dello stesso.

In assenza di Borrelli, è stato dunque deciso di sospendere la conferenza stampa delle 18. Il Dipartimento della Protezione Civile ha precisato tuttavia che continuerà a garantire la massima operatività e, anche tramite dell’ufficio stampa, continuerà a fornire le quotidiane informazioni sui numeri dell’emergenza. Alle 18 di oggi e nei prossimi giorni, dunque, circoleranno in ogni caso i dati aggiornati sui morti, i guariti e i contagiati dal Coronavirus. L’unica differenza sarà che non ci sarà l’incontro con i giornalisti al quale ha partecipato fino a ieri Borrelli, tornato a casa a causa della febbre.

