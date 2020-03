Coronavirus, il nuovo decreto Conte del 24 marzo 2020: cosa prevede

Nel corso di un Cdm iniziato nel pomeriggio di oggi – martedì 24 marzo 2020 – il premier Giuseppe Conte e i suoi ministri hanno approvato un nuovo decreto con altre misure per affrontare l’emergenza Coronavirus in Italia. Il nuovo provvedimento, in vigore da domani, contiene al suo interno un inasprimento delle sanzioni per chi trasgredisce i decreti del governo: sono previste infatti multe da 400 a 3mila euro per i trasgressori.

Il decreto regola inoltre i rapporti del governo col Parlamento e con le Regioni. Il premier riferirà dinanzi alle Camere una volta ogni 15 giorni, inoltre le Regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle imposte dall’esecutivo, ma rimane in capo ad esso la funzione di coordinamento nazionale.

Per quanto riguarda la scadenza del 31 luglio 2020, relativamente alla quale sarebbe stato possibile – secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore – prolungare di volta in volta (in base alla necessità, per periodi non superiori a 30 giorni) i divieti di circolazione e le regole di contenimento già in vigore su tutto il territorio nazionale, il premier ha chiarito: “Noi siamo pronti in qualsiasi momento per allentare queste misure restrittive. La data del 31 luglio non è legata alle attuali misure restrittive. Si tratta della data astratta ma decretata dal 31 gennaio di quest’anno”. Da quando cioè il governo ha dichiarato l’emergenza sul Coronavirus, dopo che l’Oms l’ha indicato come epidemia mondiale.

