Coronavirus, Spagna al collasso: “Pazienti trovati morti nei letti degli ospizi”

Coronavirus, in Spagna pazienti trovati morti nei letti degli ospizi

L’emergenza Coronavirus in Spagna continua a peggiorare in modo preoccupante: mentre aumenta in modo esponenziale il conto dei morti (2.311, di cui 462 nelle ultime 24 ore) e dei contagi (35.136), da più parti vengono segnalate condizioni di totale abbandono di molti anziani ricoverati negli ospizi. Addirittura l’esercito spagnolo, che da qualche giorno è stato schierato dal governo iberico per dare una mano nell’arginare la diffusione dell’epidemia, ha trovato alcuni pazienti delle case di riposo già morti nei loro letti.

A confermare queste voci, che erano circolate già ieri con grande insistenza, è stato il ministro della Difesa, Margarita Robles, che ha anche assicurato che il governo sarà “inflessibile nel controllare come vengono accuditi gli anziani”. La magistratura ha deciso di aprire un’indagine. L’emergenza Coronavirus ha reso necessaria la disinfezione di molte case di riposo, visto che la popolazione più anziana è anche la più colpita dal Covid-19. Ed è per questo che anche l’esercito è sceso in campo. Anche perché, numeri alla mano, sembra proprio che in Spagna l’epidemia si stia diffondendo con una velocità maggiore rispetto all’Italia, attualmente il Paese più colpito in Europa e con più morti al mondo.

A differenza dell’Italia, dove l’80 per cento delle vittime è concentrata in tre regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte), in Spagna c’è stato un rapido aumento di casi in aree che prima sembravano immuni. L’aumento dei decessi, negli ultimi giorni, è stato così alto da costringere il governo di Madrid a utilizzare il Palazzo del Ghiaccio come obitorio.

