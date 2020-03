Coronavirus, il sindaco Gori fa rientrare le figlie dal Regno Unito: “Più sicure qui a Bergamo”

Il sindaco di Bergamo Gori “rimpatria” le figlie

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha deciso di far rientrare le due figlie dal Regno Unito perché ritiene che il governo di Boris Johnson non stia facendo abbastanza e che non si sia mosso in tempo per affrontare l’emergenza Coronavirus. Nonostante Bergamo sia la città più colpita dalla crisi Coronavirus in Italia, il primo cittadino del comune lombardo preferisce che le due figlie rientrino a casa.

“Ho due figlie che studiano in Inghilterra, una in un college a Taunton e l’altra a Canterbury, che fa un master. E quando ho visto cosa pensava il governo britannico di questo problema, ho deciso di farle rientrare. Ho pensato che anche se siamo il centro dell’epidemia, probabilmente sono più sicure qui che in Inghilterra: non capisco perchè il governo non abbia deciso in tempo di proteggere i suoi cittadini”, racconta Gori in un’intervista a Sky News.

