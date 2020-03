Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo 100mila nuovi casi in 4 giorni, sono 350mila. Negli Usa oltre 35 mila, sono terzi dopo Cina e Italia. Positivo il senatore Rand Paul. Il premier britannico Boris Johnson ordina il lockdown nel Regno Unito: invita i cittadini a stare a casa e chiude i negozi. In Spagna ricoverata la vicepremier Calvo.

“Più di 300mila casi di Covid-19 sono stati segnalati all’Oms, provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo. La pandemia sta accelerando”: è l’allarme lanciato dal direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus in tempo reale:

ore 06.30 – In Cina 78 nuovi casi, di cui 74 importati – In Cina sono raddoppiati a 78 rispetto a domenica i nuovi casi si coronavirus, di cui 74 importati da viaggiatori arrivati dall’estero, soprattutto studenti tornati a casa. I dato alimenta il timore di nuovi contagi in città dove non erano più stati registrati casi. Pechino è stata la città più colpita con 31 nuovi casi importati, seguita dalla provincia di Guangdong, con 14 casi, e dall’hub finanziario Shanghai con 9 casi. Quattro le infezioni locali a Wuhan, epicentro dell’epidemia. Il totale dei contagi importati è così salito a 427. Pechino ha imposto duri controlli e dirottato tutti i voli internazionali in arrivo su altre città cinesi. Il verdetto di lunedì è arrivato dopo cinque giorni in cui non erano stati registrati nuovi contagi locali. Il totale dei casi in Cina risulta pari a 81.171 e quello dei morti è pari a 3.277, 7 in più rispetto a domenica

06.00 – Trump: “Gli Usa non sono fatti per lo shutdown” – “Il nostro Paese non è fatto per lo shutdown. Riapriremo, prima di 3 o 4 mesi”. Lo ha detto Donald Trump durante la conferenza stampa con la task force della Casa Bianca su coronavirus. “Questi tempi duri passeranno”, ha assicurato il presidente Usa. Trump ha sottolineato come si possa morire anche di crisi economica. “La gente diventa incredibilmente ansiosa e depressa, ci sono dei suicidi, quando l’economia è terribile, sicuramente il numero sarebbe superiore a quelli di cui parliamo relativamente al coronavirus”, ha dichiarato Trump. “Noi abbiamo un doppio obbligo – ha proseguito – abbiamo un grande Paese, come nessun altro al mondo, e non c’è economia così”.

“L’America continua a mobilitare tutta la società nella battaglia al virus: vinceremo presto la lotta. La vita tornerà normale. L’economia rimbalzerà. Gli Usa devono restare uniti e focalizzarsi sulla vittoria”, ha concluso Trump.

ore 05.30 – Melania Trump ha fatto il test: è negativa – Anche la first lady Melania Trump ha fatto il test sul Coronavirus ed è risultata negativa. Lo ha reso noto il presidente Donald Trump. Negativi anche il vice presidente Mike Pence e la moglie Karen. Trump e Melania sono stati sottoposti al test lo scorso 13 marzo.

Regno Unito, Boris Johnson ordina rimanere a casa e chiude negozi – Il premier britannico Boris Johnson, in un discorso alla nazione, ha ordinato al Paese di non uscire da casa come misura per arginare la diffusione del coronavirus. Johnson ha anche ordinato la chiusura dei negozi non essenziali. Parlando alla nazione, Johnson ha spiegato che “è vitale” rallentare la diffusione del contagio e ha così annunciato che si potrà lasciare la propria abitazione solo per fare la spesa, una volta al giorno per l’attività motoria, per necessità mediche e per recarsi al lavoro in caso non si possa farlo da casa. “La polizia”, ha avvertito, “avrà il potere di far rispettare” le disposizioni. La stretta di Londra – che sarà in vigore per almeno tre settimane – prevede anche la chiusura immediata dei negozi non essenziali, il divieto di tutti gli assembramenti pubblici superiori alle due persone che non vivono insieme e di tutti gli eventi sociali, tra cui i matrimoni. Sarà ancora invece possibile celebrare i funerali.

L’Olanda estende al 1 giugno il divieto di assembramenti – L’Olanda ha prolungato fino al 1 giugno il divieto assoluto di assembramenti nel tentativo di contrastare la diffusione del Coronavirus. Per i trasgressori ci saranno multe salate che andranno da un minimo di 400 a un massimo di 4mila euro. Le disposizioni sono state decise dal governo dopo una riunione d’emergenza alla luce dei 4.749 casi di Covid-19 e 213 morti registrati in Olanda.

Usa: a rischio 4 milioni di posti di lavoro nell’alberghiero – Il perdurare dell’epidemia di Coronavirus potrebbe costare negli Stati Uniti il posto di lavoro a 4 milioni di persone impiegate nel settore alberghiero. Lo dice l’associazione degli albergatori dell’American Hotel and Lodging Association in uno studio di settore sugli effetti dell’epidemia.

Oms: “Pandemia sta accelerando” – “Più di 300mila casi di Covid-19 sono stati segnalati all’Oms, provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo. La pandemia sta accelerando”: è l’allarme lanciato dal direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Istanbul chiude il Gran Bazar – Il Gran Bazar di Istanbul, tra i luoghi più famosi della città, capace di attrarre fino a mezzo milione di turisti in un solo giorno, è stato chiuso nell’ambito delle misure prese per arginare la diffusione del Coronavirus in Turchia. Nella storia è la prima volta che il Gran Bazar viene chiuso per ordine delle autorità.

Tunisia, esercito in strada per controllare la quarantena – Il presidente tunisino, Kais Saied, ha dispiegato l’esercito per le strade del Paese per fare rispettare il confinamento decretato per ridurre la diffusione del nuovo coronavirus. Lo riportano i media locali. Finora in Tunisia sono stati confermati 75 casi e tre decessi.

Germania, Merkel si è sottoposta al test – Angela Merkel si è sottoposta al test del Coronavirus. Lo riferisce il suo portavoce, Steffen Seibert, che sottolinea che “la cancelliera sta bene”. Ha presieduto via telefono la riunione del governo “continuando a lavorare da casa”. La cancelliera è da ieri in auto-quarantena nel suo appartamento e Berlino dopo aver ricevuto la notizia che il medico che venerdì le aveva somministrato un vaccino anti-pneumococco era risultato positivo al virus. “Ora attendiamo i risultati del test e poi vediamo cosa ne segue”, ha spiegato Seibert.

Fed lancia un quantitative easing illimitato – La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti d’America, ha annunciato una serie di nuove misure a sostegno dell’economia. Tra queste, la possibilità di acquisti illimiati di Treasury e altri titoli, ovvero la possibilità di un quantitative easing illimitato, ma anche diverse misure utili a garantire alle imprese maggiore liquidità con un programma da 300 miliardi.

Germania, dal governo ok a, piano per 156 miliardi di euro – Il governo tedesco ha dato il via libera ad un nuovo pacchetto di aiuti per l’economia che comporterà un deficit pari a 156 miliardi di euro. Il piano, anticipato nei giorni scorsi dai media, prevede interventi a favore dell’occupazione e delle aziende colpite dall’impatto del coronavirus. Tra le altre misure, alleggerimenti per chi è in affitto, destinatari dei sussidi ‘Hartz IV’ (ossia redditi minimi e disoccupati), sostegni a cliniche e altre strutture sanitarie. Come sottolineano i media, non ci sono precedenti di misure di questo genere in Germania.

Spagna: ricoverata la vicepremier per una crisi respiratoria – La vice presidente del governo spagnolo, Carmen Calvo, è stata ricoverata in un centro ospedaliero di Madrid con una infezione respiratoria. Secondo fonti della vice presidenza – citate da El Mundo che dà la notizia – è stata sottoposta al test per il coronavirus ed è in attesa dei risultati.

In Austra +20% dei contagi in un giorno – Netto incremento di casi di Coronavirus in Austria, dove nelle ultime 24 ore il numero delle persone contagiate è salito da 3.026 a 3.611, un incremento del 19,33 per cento. I deceduti nei vari Laender austriaci, come riferisce il ministero della Salute, sono in totale 16. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il Land dell’Alta Austria, con 696 positività, ha superato quello del Tirolo con 676. Quest’ultimo territorio che confina con l’Italia, dove maggiormente colpite sono state le stazioni sciistiche, tiene conto di tutti i casi anche delle persone non residenti. Per questo motivo il numero di contagiati è superiore al dato ufficiale e, ad oggi, è pari a 1.020. In tutta l’Austria dei pazienti positivi, 113 sono ricoverati in ospedale e 16 presso i reparti di terapia intensiva. In Austria le restrizioni imposte dal Governo sono state prorogate fino al 13 aprile. Fino a tale data tutto il Tirolo è in isolamento e non sono consentiti spostamenti tra Comuni vicini se non per motivi di lavoro.

