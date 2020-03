Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia con l’ultimo bilancio della Protezione Civile, che purtroppo ieri ha evidenziato un nuovo aumento sia dei morti che dei contagi nel computo totale. Nel consueto bollettino diramato da Angelo Borrelli, infatti, è emerso che 69.176 persone hanno fino ad ora contratto il Covid-19 nel nostro Paese. Di queste, 54.030 sono le persone attualmente positive, 6.820 i morti e 8.326 i guariti. Qui tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus nel mondo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 07.00 – Deputati Pd contro Di Maio: “Imbarazzante il suo entusiasmo nei confronti della Cina” – Scoppia una polemica nella maggioranza di governo. I deputati del Pd Andrea Romano e Lia Quartapelle mettono sotto accusa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, reo di aver ecceduto nelle lodi alla Cina. In un’intervista a Tg2 Post, Di Maio ha ringraziato Pechino per gli aiuti inviati nel nostro paese: “La solidarietà paga sempre”, ha sottolineato il ministro degli Esteri, ricordando il “contratto da 100 milioni di mascherine che inizieranno ad arrivare questo fine settimane” dalla Cina.

Di Maio è andato anche oltre, collegando gli aiuti cinesi alla sua strategia messa in campo da mesi con Pechino: “Chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha permesso salvare vite in Italia”. Andrea Romano è andato all’attacco del ministro degli Esteri su Twitter: “Lo strabordante entusiasmo di Luigi Di Maio verso la ‘spontanea e disinteressata amicizia della Cina’ comincia ad essere imbarazzante (persino per il regime cinese…). Più equilibrio e compostezza, per chi guida la politica estera di un grande paese europeo”.

Sulla stessa linea la deputata Pd Lia Quartapelle: “Di Maio è ingrato nei confronti di tutti i paesi che stanno aiutando l’Italia, continuare a ringraziare solo la Cina, tra tutti i paesi che ci stanno aiutando. Spero che il ministro degli Esteri trovi il modo di rettificare le sue parole che sono contrarie all’interesse nazionale”.

CORONAVIRUS ITALIA COSA È SUCCESSO IERI:

Fino a cinque anni di reclusione per chi viola la quarantena – La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena obbligatoria perché risultate positive al Coronavirus è punita con la reclusione da uno a cinque anni. Lo prevede una delle norme contenute nel nuovo decreto legge, approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri.

Primo positivo Atalanta, è portiere Sportiello. Primo calciatore dell’Atalanta positivo al coronavirus: si tratta del 27enne portiere, Marco Sportiello. “Le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello”, si legge in una nota del club bergamasco che precisa che il giocatore è asintomatico (qui tutti i calciatori positivi finora al Covid-19).

Conte: “Inasprite sanzioni, multe da 400 a 3mila euro”. “Con questo decreto legge abbiamo regolamentato in maniera trasparente l’attività del governo con il Parlamento, ma anche i rapporti tra l’esecutivo e le Regioni. Sull’emergenza riferirò al Parlamento ogni 15 giorni. Inoltre, abbiamo inasprito le sanzioni con multe che partiranno da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro”. Lo ha dichiarato il premier Conte in conferenza stampa. “Ancora una volta purtroppo assisto a un’indebita diffusione di una bozza che è già superata”, ha proseguito il premier. “Si creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza è stata prolungata fino al 31 luglio 2020. Nulla di vero. Vorrei ricordare che a fine gennaio abbiamo decretato l’emergenza nazionale per 6 mesi e quindi fino al 31 luglio 2020. Questo non significa che fino ad allora vi saranno misure restrittive. Confidiamo quanto prima di tornare alle nostre abitudini, anzi a un migliore stile di vita. Perché io sono convinto che questa prova che stiamo affrontando ci renderà migliori”.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE di ieri martedì 24 marzo

Potrebbero interessarti Piero Chiambretti rompe il silenzio sulla madre morta di Coronavirus Una domanda scomoda sui contagi e Borrelli va in tilt: "Chiudiamola qui" (di L. Telese) La follia collettiva sull'Avigan, il farmaco anti-Coronavirus che tutti vogliono (di L. Telese)

Il bollettino della Protezione Civile – È di 54.030 positivi (+3.612), 6.820 deceduti (+743) e 8.326 guariti (+894) il nuovo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia, diramato nella giornata di martedì 24 marzo dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Secondo i dati, fino ad ora sono 69.176 (+5.249) le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia. Dei 54.030 attualmente positivi, 21.937 (+1.245) sono ricoverati in ospedale con sintomi, di cui 3.396 (+192) in terapia intensiva, mentre 28.697 (+2.175) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino di martedì 24 marzo.

Leggi anche: 1. Coronavirus, approvato il nuovo decreto Conte del 24 marzo: cosa prevede / 2. “Ecco quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia”: la verità in un’analisi sui dati

3. Coronavirus, parla la fidanzata di Rugani della Juve: “Il tampone? Sono venuti a farmelo a casa. Nessuna via preferenziale, il trattamento è uguale per tutti” (di Giulio Gambino) / 4. Lo sfogo di un medico a TPI: “Se la Lombardia non cambia strategia, la gente continuerà a morire”(di Selvaggia Lucarelli)