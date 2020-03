Coronavirus: la diretta del discorso di Conte alla Camera di oggi, mercoledì 25 marzo

Alle 18 di oggi, mercoledì 25 marzo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso alla Camera dei Deputati dove terrà un discorso sull’emergenza Coronavirus (segui qui le ultime notizie sull’evolversi dell’epidemia in Italia): di seguito la diretta in tempo reale con le dichiarazioni del premier.

Coronavirus, alla Camera ingressi contingentati per il discorso di Conte

Il premier, che nella mattinata di domani, giovedì 26 marzo, riferirà sull’emergenza Covid-19 nell’aula del Senato, terrà il suo discorso alla Camera in un’aula semivuota. I gruppi parlamentari di Montecitorio, infatti, hanno raggiunto un’intesa per far entrare un sesto dei deputati per ciascun gruppo per evitare assembramenti e rispettare, così, le norme che sono state imposte ai cittadini italiani per contrastare l’epidemia di Coronavirus. Dopo l’informativa del premier, ogni gruppo avrà a disposizione 10 minuti di tempo per il dibatttito.

L’informativa del premier arriva il giorno seguente la conferenza stampa in cui è stato annunciato il nuovo decreto legge approvato nel pomeriggio di martedì 24 marzo dal Consiglio dei Ministri. Nel decreto (leggi qui cosa prevede), tra le altre cose, regolamenta proprio i rapporti tra l’esecutivo e il Parlamento, oltre che con le Regioni. È stato stabilito, infatti, che il presidente del Consiglio si recherà ogni 15 giorni alla Camera e al Senato per informare e tenere aggiornati i parlamentari sull’emergenza di Coronavirus in Italia.

Conte rassicura: emergenza non verrà prorogata fino al 31 luglio

Discorso di Conte alla Camera sull’emergenza Coronavirus: cosa dicono gli ultimi numeri della Protezione Civile

Intanto, non migliorano i numeri dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Se nel computo dei nuovi guariti c’è stata una lieve diminuzione, nella giornata di ieri, martedì 25 marzo, sono comunque aumentati i morti e il numeri dei contagiati nel totale. Questi i dati diramati dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: 54.030 positivi (+3.612), 6.820 deceduti (+743) e 8.326 guariti (+894). Secondo i dati, fino ad ora sono 69.176 (+5.249) le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia. Dei 54.030 attualmente positivi, 21.937 (+1.245) sono ricoverati in ospedale con sintomi, di cui 3.396 (+192) in terapia intensiva, mentre 28.697 (+2.175) sono in isolamento domiciliare. Il bollettino di martedì 24 marzo.

