Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Oltre 18mila morti e più di 400mila casi in tutto il mondo: è il bilancio della pandemia di Coronavirus, che ormai ha contagiato praticamente tutti i Paesi del mondo (Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale). Qui tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

Ore o6.30 – In Cina muore un uomo per un raro ‘hantavirus’ – Un uomo che è morto su un autobus in Cina è risultato positivo all’hantavirus, un virus con sintomi molto simili al Covid-19 ma che non si trasmette da uomo a uomo. La vittima non identificata della provincia di Yunnan – riporta il Global Times, quotidiano di Stato – era a bordo di un autobus diretto al suo luogo di lavoro nella provincia di Shandong. Sono state sottoposte al test anche le altre 32 persone che erano a bordo. Il panico, dettato dal clima di quarantena per il coronavirus, ha subito trasformato hantavirus in testa ai topic di Twitter, non solo in Cina.

Tuttavia, gli esperti hanno subito sottolineato che non si tratta di un nuovo virus e solo raramente è stato trasmesso da uomo a uomo. La denominazione hantavirus racchiude diversi tipi di virus e proviene dal fiume presso il quale i soldati americani ne vennero contagiati durante la Guerra di Corea nel 1950. Viene trasmesso all’uomo dai roditori. Il virus, spiega il manuale Msd, può causare gravi infezioni ai polmoni (con tosse e respiro affannoso) o ai reni (con eruzione, dolore addominale e talvolta insufficienza renale). “Per favore, non fatevi prendere dal panico, a meno che voi non abbiate intenzione di mangiare ratti”, ha scritto la scienziata svedese Sumaiya Shaikh in un tweet ripreso dal New York Post. Il centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) scrive che l’hantavirus è raro, ma ha un tasso di mortalità al 38%. I sintomi possono manifestarsi fino a otto settimane “dopo l’esposizione a urine fresche, escrementi o saliva di roditori infetti”, afferma il Cdc secondo cui occasionalmente può provenire anche da morsi di ratti o topi infetti.

Ore 06.00 – In Francia la polizia sgombera un campo migranti – Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Francia, la polizia ha sgomberato un campo di migranti ad Aubervilliers, nord di Parigi, nel tentativo di contrastare la diffusione del Covid-19. A centinaia sono stati fatti salire su autobus all’alba e indirizzati verso palestre e hotel nella capitale francese e nei vicini sobborghi. Un’operazione volta a “proteggere la salute delle popolazioni più precarie, in particolare evitando grandi assembramenti”, ha spiegato il ministro dell’Interno Christophe Castaner, precisando che ai migranti non sono stati controllati i documenti. Secondo l’organizzazione ‘France Terre d’Asile’ c’erano tra le 300 e le 600 persone al campo di Aubervilliers.

Ore o5.30 – Trump: “Lavoriamo per riaprire gli Usa a Pasqua” – “Lavoriamo per riaprire il Paese a Pasqua.”. Così il presidente Donald Trump, dopo aver annunciato “la riapertura della nazione a Pasqua”, nonostante il coronavirus. “L’obiettivo finale – ha rimarcato – è quello di allentare le misure e riaprire. Pasqua è un giorno molto speciale per diverse ragioni. Pasqua sarebbe una tempistica grandiosa”.

COSA È SUCCESSO IERI:

Primo decesso di un minorenne in Usa – Negli Usa è stato registrato il primo decesso di un minorenne per il Coronavirus. L’età del giovane non è stata resa nota, ma ha meno di 18 anni come confermato dalle autorità della contea di Los Angeles. “È un devastante allarme sul fatto che il Covid-19 infetta persone di tutte le età” ha osservato Barbara Ferrer, direttore della Sanità della contea di Los Angeles.

Quattro militari italiani positivi a Herat – Quattro militari italiani (3 dell’esercito e uno dell’aeronautica) del contingente militare in Afghanistan dislocato presso la base militare italiana di Herat sono risultati positivi al Coronavirus. Lo rende noto il ministero della Difesa. I militari erano già in quarantena preventiva e quindi non hanno avuto contatti negli ultimi giorni con il personale sul campo.

Greta Thunberg ha “probabilmente” avuto il Coronavirus – Greta Thunberg ha “probabilmente” avuto il Coronavirus. Lo afferma la stessa giovane attivista sul suo profilo Instagram, seguito da 10 milioni di persone in tutto il mondo, dopo due settimane di isolamento in seguito a un viaggio in Europa centrale. “Circa dieci giorni fa ho cominciato a sentire alcuni sintomi: mi sentivo stanca, avevo i brividi, mal di gola e tossivo. In Svezia non puoi avere il test del Covid-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche urgenti. A tutti i malati viene detto di restare a casa e di isolarsi”. Anche se non ha potuto fare il test, “è estremamente probabile che lo abbia avuto, dati i sintomi e le circostanze”. Greta fa un appello ai suoi coetanei: “Noi che non apparteniamo a un gruppo a rischio abbiamo una responsabilità enorme, le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri”.

S&P taglia Pil Usa ed Europa: almeno -12% nel secondo trimestre – Standard & Poor’s taglia ancora le stime di crescita per Stati Uniti ed Europa nel secondo trimestre: entrambe le aree economiche subiranno una contrazione di almeno il 12% su base congiunturale e gli effetti del Coronavirus si faranno sentire anche sul trimestre invernale. L’impatto, afferma S&P Global Ratng, “dipenderà in modo cruciale dalla risposta politica dei governi e, in particolare, dalla politica di bilancio”.

India decreta isolamento totale per 1,3 miliardi di persone – Il premier indiano Narendra Modi ha ordinato l’isolamento totale dell’India, paese con 1,3 mniliardi di abitanti, per tre settimane per combattere la pandemia di Coronavirus. La misura scatterà alla mezzanotte di oggi, le 19,30 in Italia. “Per salvare l’India, per salvare ogni cittadino, voi, la vostra famiglia”, ha detto il capo del governo indiano in un discorso televisivo alla nazione.

Oms: “Calo contagi in Italia? Presto per festeggiare” – Occorrerà attendere da 3 a 5 giorni ancora per vedere se il trend positivo registrato in Italia sarà confermato: lo ha detto la portavoce dell’Oms, Margaret Harris. La portavoce ha detto che è ancora troppo presto per dire se questo riflette un’inversione di tendenza nel diffondersi dell’epidemia nella penisola.

Il Giappone rinvia i Giochi olimpici al 2021 – Dopo una conference call tra il primo ministro Shinzo Abe e il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach a cui hanno partecipato il governatore di Tokyo Yuriko Koike, il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori, il ministro giapponese dei Giochi Olimpici Seiko Hashimoto, è arrivato l’annuncio del governo giapponese: “Spostiamo i Giochi al 2021”. L’operazione rinvio avrà costi significativi, ma si è resa indispensabile per il numero sempre crescente di contagi che hanno spinto al pressing le federazioni internazionali e da alcune ore anche i principali comitati olimpici internazionali, compreso quello statunitense. Tutte chiedono la stessa cosa: lo slittamento al 2021. Il Primo Ministro Abe ha annunciato che anche il Cio adesso è “d’accordo al 100%” a posticipare i Giochi di un anno. Una soluzione che permetterà di mantenere il programma previsto senza modifiche. Certamente la migliore per sponsor e televisioni, che hanno investito pesantemente nel prodotto olimpico. (leggi la notizia).

