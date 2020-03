Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 25 marzo 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa delle ore 18 – i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. La conferenza, a differenza delle altre volte, non è stata tenuta dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli poiché quest’ultimo, dopo aver accusato qualche linea di febbre, ha preferito allontanarsi dalla sede romana per precauzione. Al suo posto, è intervenuto Luigi D’Angelo, direttore operativo del Dipartimento della Protezione Civile.

Secondo i dati raccolti oggi, in Italia ci sono 57.521 (+3.491) positivi, 7.503 deceduti (+683) e 9.362 guariti (+1.036). Secondo i dati, fino ad ora sono 74.386 (+5.210) le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia. Dei 57.521 attualmente positivi, 23.112 (+1.175) sono ricoverati in ospedale con sintomi, di cui 3.489 (+93) in terapia intensiva, mentre 30.920 (+2.223) sono in isolamento domiciliare.

Per il quarto giorno consecutivo, quindi, cala il numero dei nuovi contagiati: oggi, infatti, sono 3.491 a fronte dei 3.612 di ieri. In calo anche in decessi con i 683 registrati oggi a fronte dei 743 di ieri.

