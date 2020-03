Coronavirus, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli negativo al tampone

Coronavirus, il capo Protezione Civile Borrelli negativo al tampone

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone rino-faringeo per individuare l’infezione da Coronavirus. Ieri, mercoledì 25 marzo, Borrelli è stato assente dalla conferenza stampa in cui si è fatto il punto su contagi, vittime e guariti da Covid-19. Sempre ieri si era diffusa l’indiscrezione, pubblicata da Dagospia, secondo cui il capo della Protezione civile era risultato positivo al tampone, ma la notizia è smentita dal risultato di oggi.

Tutto era partito dal fatto che nella mattinata di ieri Borrelli ha accusato qualche linea di febbre e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del Dipartimento. In tutte queste settimane è stato al lavoro in prima linea per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Ogni giorno, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia, siamo ormai abituati a vederlo alle 18 durante la conferenza stampa della Protezione civile sui numeri dei contagi. La Protezione civile, al momento, non ha ancora dato alcuna indicazione su quando Borrelli tornerà in Dipartimento.

