Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 450mila i casi di Coronavirus in tutto il mondo (Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale): la pandemia di Covid-19, ormai ha contagiato praticamente tutti i Paesi del pianeta. Qui tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus in tempo reale.

Ore 06.30 – Trump: “Oms di parte, è a favore della Cina” – Il presidente Domald Trump accusa l’Organizzazione mondiale della Sanità di essere di parte a favore della Cina. Lo ha detto durante la conferenza stampa sul Coronavirus che gli Usa chiamano volutamente virus di Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia.

Ore 06.00 – Ok unanime del Senato Usa al maxi piano di aiuti – Via libera del Senato americano al maxi piano di aiuti da oltre 2.000 miliardi di dollari per contrastare l’impatto economico del Coronavirus. La misura è stata approvata all’unanimità. Ora passa alla Camera.

Ore 05.30 – In Cina 67 nuovi casi, tutti importati – Per il secondo giorno consecutivo in Cina non sono stati registrati nuovi contagi locali di coronavirus ma 67 casi tutti importati. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino. Il numero totale dei contagi nello Stato del Dragone sale così a 81.285.

COSA È SUCCESSO IERI:

Positivo il principe Carlo – Il principe Carlo, figlio maggiore della regina Elisabetta II, è risultato positivo al test per il Coronavirus. Leggeri sintomi per l’erede al trono britannico. Negativa invece Camilla, la duchessa di Cornovaglia, seconda moglie di Carlo. I due sono ora in auto-isolamento a casa in Scozia.

Trump: “Riapriremo gli Usa a Pasqua. Pronti 2mila miliardi di dollari – “Lavoriamo per riaprire il Paese a Pasqua.”. Così il presidente Donald Trump, dopo aver annunciato “la riapertura della nazione a Pasqua”, nonostante il Coronavirus. “L’obiettivo finale – ha rimarcato – è quello di allentare le misure e riaprire. Pasqua è un giorno molto speciale per diverse ragioni. Pasqua sarebbe una tempistica grandiosa”.

Putin rinvia referendum su riforma Costituzionale – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato, in un discorso alla Nazione, che il referendum sulla riforma Costituzionale in programma il 22 aprile sarà posticipato a causa dell’epidemia di Covid-19.

In India 1,3 miliardi di persone in isolamento totale – Il premier indiano Narendra Modi ha ordinato l’isolamento totale dell’India, paese con 1,3 mniliardi di abitanti, per tre settimane per combattere la pandemia di Coronavirus. La misura scatterà alla mezzanotte di oggi, le 19,30 in Italia. “Per salvare l’India, per salvare ogni cittadino, voi, la vostra famiglia”, ha detto il capo del governo indiano in un discorso televisivo alla nazione.

A Wuhan ripartono i bus – Le autorità dello Hubei hanno abbassato il livello di rischio per l’epidemia di coronavirus a Wuhan, portandolo da alto a medio. A Wuhan hanno ripreso anche le corse degli autobus. In totale, sono state riattivate 117 linee, pari al 30% della capacità dell’intera rete di bus urbani. Per salire sul mezzo pubblico, gli utenti dovranno essere muniti di mascherina facciale, sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea ed eseguire la scansione dei codici Qr richiesti.

