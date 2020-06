Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’epidemia di Coronavirus in Italia sembra attenuarsi. L’ultimo bilancio fornito dal consueto bollettino della Protezione Civile, infatti, parla di 24.569 persone attualmente positive, per un totale di 237.500 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,45 – Dap, sospesa circolare sulle scarcerazioni per Covid – Con un provvedimento datato il 16 giugno, il capo del Dap, Bernardo Petralia, insieme al vice Roberto Tartaglia, hanno disposto “la sospensione dell’efficacia delle disposizioni impartite” con la nota del 21 marzo scorso, quella che prevedeva la possibilità di scarcerare i detenuti in condizioni di salute tali da comportare un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19. La circolare del 21 marzo scorso è al centro di approfondimenti da parte della Commissione antimafia in relazione a scarcerazioni, anche di detenuti in alta sicurezza e al 41 bis, avvenute nelle scorse settimane, tra cui quella del boss dei Casalesi, Pasquale Zagaria. In essa, infatti, venivano elencate patologie ed età a maggior rischio in caso di contagio da Coronavirus. “Il numero dei ristretti positivi al Covid 19, pari oggi a 66 persone su poco più di 53mila detenuti, è in costante diminuzione” e “negli istituti penitenziari risultano in atto protocolli di prevenzione del rischio di diffusione del contagio”. Queste le ragioni indicate dai vertici del Dap nella nota trasmessa ai provveditori regionali.

Ore 06.30 – Fase 3, Salvini: “Se non vinco in Parlamento ci rimane la piazza” – “Devo andare in villa con le tartine senza glutine, per avere risposte per gli italiani? Gli imprenditori ci chiedono di portarli in piazza”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, ospite a ‘Fuori dal coro’, trasmissione di Rete Quattro, spiegando che farà opposizione dura e porterà la gente in piazza. “A Conte – dice parlando degli Stati generali – rispondo con i numeri e le proposte. Primo esempio: hanno votato contro l’emendamento per il bonus ai medici che hanno lottato contro il Coronavirus. Scade dopodomani il tempo per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, finora sono arrivati zero euro. Terzo esempio: dal 1 luglio se spendi più di 2000 euro in contanti ti arriva una multa di 50mila euro”. “Se non vinco questa battaglia in Parlamento, ci rimane la piazza: educati, distanziati, ma se tutti gli emendamenti vengono bocciati il 4 luglio ci troviamo in piazza a Roma”. “Se Conte ed il suo vice Casalino stanno seguendo – conclude Salvini – prendano nota: come hanno studiato la Cig da qui fino a ottobre non funziona. Per averla ‘totale’ bisogna aspettare 3 mesi. I geni hanno previsto che ti diano il 40% e solo alla fine il resto”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Conte: eventuale seconda ondata senza misure radicali – “Ho fiducia sul fatto che l’Italia possa reggere un’eventuale seconda ondata senza dover arrivare a misure così radicali come quelle adottate in passato”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista alla France Press.

Recovery Fund: accordo possibile a luglio – “Il Recovery Fund è un’occasione irripetibile: un piano di risorse comuni europee. Non ci sono stati cinque piani Marshall dopo la guerra, quindi è un’occasione unica”. Lo ha dichiarato il commissario per gli Affari Economici Paolo Gentiloni in un’intervista al Tg2. Su quando potrà essere raggiunto un accordo con i Paesi al momento contrati Gentiloni dichiara: “Ci sono ancora resistenze e difficoltà, ma sono convinto che ci arriveremo, non dopodomani, ma nel mese di luglio”.

Esperto Cnr, su steroide risultati interessanti. “La ricerca inglese riporta grandi numeri e una riduzione della mortalità di un terzo: è più che interessante, spero che venga confermato”, lo ha detto all’Agi Fabio Cibella, ricercatore dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irib), commentando lo studio pubblicato sul sito open access recoverytrial.net e condotto da un team dell’Università di Oxford, che promuove la somministrazione del desametasone, un farmaco antinfiammatorio steroideo, per il trattamento di Covid-19. “Uno degli aspetti più interessanti di questo studio è che si basa su un farmaco ben noto, un antinfiammatorio che esiste e viene utilizzato da decenni: il reperibilissimo cortisone, che se da un lato è utilissimo perché fondamento per il trattamento di tantissime malattie infiammatorie, dall’altro, in mani inesperte, può mascherare i sintomi di alcune patologie. Si tratta comunque di una soluzione reperibile e a basso costo indicata per ogni caso clinico in cui è presente un’infiammazione, e in Covid-19 è proprio il quadro infiammatorio a determinare la gravità dei pazienti”, spiega l’esperto.

App Immuni: 2 contatti da casi positivi nelle Marche – Per la prima dall’8 giugno, giorno in cui è partita la sperimentazione, nelle Marche si è attivata l’app Immuni e 2 cittadini risultano contatti di casi positivi: un residente nella provincia di Ascoli Piceno e un altro in provincia di Macerata. In entrambi i casi il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione hanno eseguito la procedura di registrazione per via telematica e svolto le procedure di analisi epidemiologica. Le due persone saranno ora sottoposte a tampone per verificare l’eventuale contagio.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 24.569 (-1.340) persone attualmente positive, 34.405 (+34) decessi e 178.526 (+1.516) guariti, per un totale di 237.500 (+210) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 24.569 attualmente positivi, 3.301 (-188) sono ricoverati in ospedale, 177 (-30) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 21.091 (-1.122) si trovano in isolamento domiciliare. Continua anche oggi il decremento degli attuali positivi che calano di 1.340 unità rispetto alla giornata di ieri, in cui era stato registrato il dato di -365. Oggi si registrano 34 decessi (ieri erano stati 26) e 1.516 guariti (ieri erano stati 640). Per quanto riguarda il numero di incremento di casi totali rispetto al giorno precedente oggi si registrano 210 nuovi casi, di cui 143 registrati in Lombardia. Calano anche i ricoverati in ospedale (-188), mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che calano di ulteriori 30 unità, ora sono meno di 200 in tutta Italia. Diminuisce di 1.122 unità anche il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, oggi sono stati realizzati 46.882 test a fronte dei 28.107 effettuati ieri e dei 56.527 dell’altro ieri. Da segnalare, inoltre, che in 8 Regioni si registrano 0 nuovi casi, mentre in 10 Regioni non stati registrati decessi. Il bollettino della Protezione Civile.

Fontana: “Ecco perché i dati della Lombardia sono così alti” – “Perché ogni giorno i nuovi positivi sono ‘alti’? Partendo dal dato di fatto che la curva del contagio è in continua discesa, cerchiamo di fare chiarezza sui nuovi positivi”. E’ l’incipit di un lungo post su Facebook del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui dati relativi al Coronavirus. “Sul territorio lombardo è in corso un screening sierologico ad ampio raggio e a breve partiranno anche i test mirati sia sulla bassa Val Seriana che su Brescia”, ha sottolineato il governatore. “Come sapete – ha aggiunto – per ogni sierologico positivo segue un tampone per essere sicuri che la malattia sia pienamente superata. Ciò sta permettendo di individuare anche i positivi asintomatici e nel monte totale giornaliero implica un numero superiore di riscontri”. Secondo Fontana “va quindi fatta una precisazione. La maggior parte dei tamponi positivi riscontrati da test sierologico evidenzia un esito “debolmente positivo”: persone asintomatiche vicine ad essere negative che si individuano proprio grazie al test sierologico. Una situazione che secondo gli esperti può essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell’organismo e non a nuovi contagi. Queste persone sono comunque messe in quarantena fino a tampone totalmente negativo”. Il governatore sottolinea che “tutto ciò è fondamentale per il monitoraggio del territorio, il controllo dell’andamento del virus e a essere preparati in caso di necessità perché si amplia la platea di coloro che possono contribuire alla banca del plasma. Accanto al dato dei ‘nuovi positivi’ appaiono in continua crescita i guariti e i dimessi dagli ospedali, nonché il dato degli ‘Attualmente positivi’ che è in costante discesa”. Quindi “distanziamento, mascherina e igiene. Andiamo avanti così”, ha concluso Fontana.

Il lockdown sui minori: paure, ansia e regressioni per 65-70%

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

