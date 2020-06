Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 8 milioni di casi di Coronavirus confermati nel mondo, mentre i decessi sono arrivati a oltre 430mila, secondo i dati riportati dalla John Hopkins University. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Pechino: 31 nuovi casi, scuole chiuse e voli cancellati – Cresce il livello di allarme in Cina per quanto sta accadendo a Pechino. Dopo un primo focolaio scoppiato nel mercato cittadino di Xinfadi, si è innescata una catena di contagi che le autorità sono preoccupate di non riuscire a contenere. Nella giornata di ieri, sono stati registrati 31 nuovi casi di Coronavirus, dai 27 del giorno precedente: 19 dei nuovi contagi riguardano il distretto Fengtai, dove si trova il mercato in cui tutto è cominciato. Nell’aeroporto della capitale cinese sono stati cancellati almeno 1.255 voli, pari al 70% del totale. Lo riporta il People’s Daily. Ieri la municipalità di Pechino ha deciso di innalzare il livello di risposta all’emergenza epidemica dal terzo al secondo livello più alto e di chiudere le scuole. I casi accertati finora nella capitale cinese sono oltre 130, ma il timore è che il contagio sia ben più diffuso e che potrebbe non essere semplice contenerlo. Ieri le autorità cittadine hanno parlato esplicitamente di una situazione “estremamente grave” e di una “corsa contro il tempo”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

In Turchia altri 17 morti, contagi in risalita. Sono 17 i malati che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Turchia, uno in meno del giorno prima. I contagi nel paese sono ancora in crescita, con 1.467 persone risultate positive al Coronavirus dopo le 1.592 del giorno precedente, il doppio rispetto all’inizio del mese. A renderlo noto il ministro della salute, Fahrettin Koca.

Danimarca, positivo a corteo per George Floyd. Le autorità danesi hanno esortato i manifestanti che hanno preso parte a un corteo di protesta a Copenaghen a sottoporsi al test per il Coronavirus dopo uno di loro è risultato positivo. Circa 15mila persone hanno partecipato alla manifestazione del 7 giugno contro razzismo e violenza della polizia, scaturita dall’uccisione dall’afroamericano George Floyd da parte della polizia di Minneapolis.

Regno Unito: altri 233 morti e 1.279 casi di contagio. Il Regno Unito registra altri 233 decessi di persone contagiate dal Coronavirus per un totale di 41.969 vittime. I casi di contagio acclarati, invece, sono 298.136, compresi i 1.279 registrati nelle ultime 24 ore.

Usa, studio: 45 per cento di asintomatici, Secondo un articolo pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine e firmato da esperti dello Scripps Research Translational Institute, fino al 45 per cento delle infezioni di Coronavirus potrebbe presentarsi senza chiare manifestazioni della malattia. Gli esperti hanno analizzato un set di dati riguardanti le persone infettate da SARS-CoV-2 e stilato un rapporto sul numero di casi asintomatici, scoprendo che circa il 45 per cento degli individui positivi non presentava sintomi.

Scoperto uno steroide riduce la mortalità del 35 per cento. È uno steroide a buon mercato e facilmente reperibile l’ultima novità tra le cure salvavita contro il Coronavirus. Si tratta di un farmaco il cui utilizzo viene definito dagli scienziati come un importante passo avanti e che fa sperare nella sopravvivenza di migliaia dei malati più gravi. La novità arriva dal Regno Unito, dove si inizierà subito a somministrare desametasone ai pazienti affetti da Covid-19, dopo che uno studio ha dimostrato che lo steroide ha salvato la vita di un terzo dei casi più gravi (il 35 per cento). Leggi la notizia completa.

Olimpiadi, non è escluso un nuovo rinvio dei Giochi di Tokyo Le Olimpiadi di Tokyo 2020 rinviate per la pandemia di Coronavirus dal 2020 al luglio del prossimo anno, nel caso l’epidemia di Covid-19 non dovesse placarsi, potrebbero subire un nuovo rinvio e quindi non essere annullate. È quanto sostiene Haruyuki Takahashi, membro del consiglio d’amministrazione dei Giochi di 2020 in risposta a quanto affermato dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ovvero all’annullamento dei Giochi nel caso non si dovessero svolgere nel 2021.

Coronavirus, ultime notizie | Russia, 193 morti e 8.248 casi: trend stabile. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 8.248 casi di Coronavirus, un trend in linea con i giorni scorsi; dal 2 giugno i nuovi contagi sono stati tra gli 8.200 e gli 8.900. Complessivamente in 294.306 sono risultati positivi dall’inizio dell’epidemia, con 7.284 morti (193 decessi in più nelle ultime 24 ore).

Ungheria, Parlamento vota revoca pieni poteri a Orban. Il Parlamento ungherese ha votato la fine dei poteri emergenziali del governo per affrontare la crisi sanitaria del Coronavirus, ma lasciando a Viktor Orban la possibilità di dichiarare un nuovo “stato di pericolo” in caso di seconda ondata dell’epidemia che consentirebbe al suo esecutivo di legiferare per decreto. “Con 135 voti a favore, 54 contro e 3 astensioni, il Parlamento ha votato per porre fine all’ordine giuridico straordinario”, ha annunciato su Twitter il portavoce di Orban, Zoltan Kovacs. “Il governo ora restituirà i suoi poteri speciali, mantenendo al contempo la preparazione epidemiologica in vista di una seconda ondata dell’epidemia”, ha spiegato Kovacs.

Ecuador, stato di emergenza prolungato di 60 giorni. L’Ecuador ha prolungato per altri 2 mesi lo stato di emergenza in vigore dal 16 marzo scorso. Il paese latinoamericano è stato duramente colpito dal Coronavirus, con oltre 47 mila casi e 3.929 vittime registrati ufficialmente in un paese da 17,5 milioni di abitanti. La decisione del governo è motivata con il perdurare di una situazione di “calamità pubblica” e di una emergenza economica giorni, come consentito dalla Costituzione. Ora lo stato di emergenza durerà fino al 13 agosto, consentendo al governo di mantenere il coprifuoco, la mobilitazione delle forze armate e la sospensione degli assembramenti.

L’Austria riapre le frontiere, anche verso l’Italia. L’Austria ha abolito i controlli sanitari alle frontiere con l’Italia. Dopo oltre tre mesi di forti limitazioni, da mezzanotte sono nuovamente possibili i viaggi e la libera circolazione delle persone tra i due Stati, quindi anche con le altre Nazioni del centro e nord Europa. Il governo di Vienna tiene valido l’’avviso di viaggio’ emesso per chi si reca in Lombardia, la regione italiana più colpita dalla pandemia di Coronavirus.

In America Latina superati gli 80mila morti. Il coronavirus ha ucciso oltre 80.000 persone in America Latina e Caraibi. Emerge dai dati di Afp.

Leggi anche: 1. Desametasone, identificato il primo farmaco capace di ridurre la mortalità da COVID-19 /2. Il Centro europeo per le malattie: “Pandemia non è finita, probabile aumento casi nelle prossime settimane” / 3. Uno studio rivela: “Alcune forme di raffreddore possono proteggere dal Coronavirus”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Usa, nuova gaffe di Trump: elogia medici e scienziati per aver inventato il vaccino contro l’Aids Yasmine, la nipote di Michael Jackson vittima di attacco razzista: “Sono stata pugnalata sette volte” Francia, polizia usa lacrimogeni durante protesta operatori sanitari