Il vicepresidente Usa, JD Vance, torna ad attacca Papa Leone consigliandoli addirittura di “fare attenzione quando parla di questioni di teologia”. Ospite di un evento di Turning Point, organizzazione nata per diffondere idee conservatrici nelle scuole e nelle università, il numero due della Casa Bianca, rifacendosi alla citazione del Pontefice “Dio non usa la spada”, ha affermato: “Il Papa dovrebbe agganciarsi alla realtà”. A un contestatore che nel pubblica ha gridato “Gesù Cristo non supporta il genocidio”, invece, Vance ha risposto che l’accordo di cessate il fuoco è stato fatto grazie a Trump e non all’ex presidente Usa Biden.

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JD Vance aveva già attaccato Papa Leone XIV dopo la durissima presa di posizione di Donald Trump nei confronti del Pontefice. Intervenuto a un programma di Fox News, Special Report with Bret Baier, il vicepresidente statunitense aveva dichiarato: “Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane”.