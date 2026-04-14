Donald Trump nega di essersi paragonato a Gesù nella foto pubblicata sul social Truth e poi rimossa. Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, fuori dalla Casa Bianca, il presidente Usa ha affermato: “Ho postato quella foto, ma non ero Gesù Cristo. Pensavo di essere un medico della Croce Rossa. Solo le fake news potevano inventare quella storia. Sono io ritratto come un dottore che guarisce le persone”. La foto era stata pubblicata sul profilo social del tycoon dopo il violento attacco di quest’ultimo nei confronti di Papa Leone XIV.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

Nell’immagine, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, Trump era raffigurato con una tunica mentre impone la mano su un malato, circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera. Nell’altra mano, Trump ha una palla di luce divina mentre, sullo sfondo, appaiono i simboli degli Usa, dalla bandiera statunitense alla Statua della Libertà sino a soldati e mezzi militari delle forze americane. Intanto, anche il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha attaccato il Vaticano dichiarando a Fox News: “Ritengo certamente che, in alcuni casi, sarebbe preferibile che il Vaticano si attenesse alle questioni morali e che lasciasse che il presidente degli Stati Uniti si occupasse di definire le politiche pubbliche americane”.