Israele continua a bombardare il sud del Libano: almeno 3 morti nei raid di oggi

Almeno 3 persone sono state uccise e un numero imprecisato è rimasto ferito in due attacchi aerei condotti oggi dalle forze armate di Israele (Idf) contro obiettivi del gruppo armato sciita Hezbollah nel sud del Libano. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui le prime due vittime sono state uccise questa mattina a Tayr Debba, nel distretto di Tiro, dove un drone israeliano ha colpito una motocicletta con a bordo due persone, e l’altra è morta a Doueir, nel governatorato di Nabatiyeh, dove un raid dell’Idf ha centrato un veicolo.

Sotto le bombe

Altri raid aerei israeliani hanno colpito alle prime ore di oggi le località di Siddikine e Deir Kanoun Naher, sempre nel distretto di Tiro, dove l’ultimo bombardamento ha abbattuto una casa di due piani, senza però provocare vittime. Una serie di attacchi sono stati registrati poi nei quartieri popolari della città di Tiro, sottoposta dall’Idf a un ordine di evacuazione che per la prima volta ha riguardato il quartiere cristiano, dopo i raid che ieri hanno provocato almeno 8 morti e 35 feriti nella zona di al-Masaken e altre 3 vittime e 9 feriti nel campo profughi palestinese di al-Bass, non lontano dall’antica necropoli cittadina.

Qui le Idf sostengono di aver preso di mira obiettivi di Hezbollah, tra cui “lanciatori di missili e droni” e altre “infrastrutture terroristiche”. A Tiro in particolare, secondo una nota diramata oggi sui social dall’esercito di Tel Aviv, “sono state colpite sei infrastrutture utilizzate dall’organizzazione terroristica Hezbollah per promuovere attacchi terroristici contro i civili dello Stato di Israele e le forze dell’Idf operanti nel sud del Libano”.

Nel frattempo il gruppo armato sciita ha rivendicato una serie di attacchi contro l’esercito israeliano a El-Bayyad, nel distretto di Tiro, e Yehmor el Chekif, nel governatorato di Nabatiye. In una nota diramata su Telegram, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira, intorno alla mezzanotte, «assembramenti dell’esercito israeliano» a El-Bayyad, sulla costa meridionale di Tiro, e di aver effettuato un attacco simile intorno alle 5 di stamattina vicino alla località di Yehmor el Chekif. Il primo raid, secondo quanto dichiarato dal partito sciita, sarebbe stato condotto con razzi, il secondo con “missili di precisione”.

L’emergenza degli sfollati

Intanto le forze armate di Tel Aviv hanno ordinato oggi l’evacuazione delle località di Ghessanieh, nel distretto di Sidone, e Houmin el Fawka, nel governatorato di Nabatiyeh. “Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case e allontanarvi da questi villaggi e località ad almeno 1.000 metri di distanza, verso aree aperte”, ha scritto sui social il portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, il colonnello Avichay Adraee. Un altro ordine di evacuazione ha riguardato anche la località di Insariat, sempre nel distretto di Sidone, colpita successivamente da una serie di raid dell’Idf. “Per la vostra sicurezza”, ha aggiunto Avichay Adraee nei suoi avvisi alla popolazione locale, “dovete evacuare immediatamente le vostre case e spostarvi a nord del fiume Zahrani”, che scorre a più di 40 chilometri dal confine tra Israele e Libano e sfocia nel Mar Mediterraneo a circa 10 chilometri a nord di Insariat. Oltre un milione di persone, secondo il governo di Beirut risultano sfollate nel Paese dei Cedri a causa della ripresa del conflitto.

La guerra continua

I raid di Israele continuano a mietere vittime in Libano nonostante il cessate il fuoco concordato il 17 aprile scorso a Washington e prorogato più volte dal presidente Usa, Donald Trump. Soltanto ieri, le Idf hanno effettuato 73 raid aerei contro 34 località del Libano meridionale. La città di Tiro è stata la più colpita, dove si sono registrati danni significativi a edifici, abitazioni, centri commerciali e infrastrutture, Altre 36 località sono state inoltre sottoposte a pesanti bombardamenti dell’artiglieria israeliana mentre, da parte sua, Hezbollah ha condotto ieri 14 attacchi contro le truppe schierate da Tel Aviv nei villaggi occupati del Libano meridionale. Dal 2 marzo scorso, secondo gli ultimi dati diramati dal ministero della Salute di Beirut, almeno 3.666 persone sono state uccise e quasi 11.321 sono rimaste ferite in Libano.