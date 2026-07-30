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Raid russi sull’Ucraina: otto morti. Violato lo spazio aereo della Polonia

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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“Aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare” sono stati colpiti nel corso della notte nel “massiccio attacco” russo con droni e missili contro l’Ucraina. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Mosca. Gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhitomir, Riven, Vinnytsia e Dnipropetrovsk.

“Sono stati colpiti anche una nave cargo nel porto di Yuzhny e due navi cargo a est e a sud di Odessa, che trasportavano armamenti e materiale militare”, ha aggiunto il ministero russo.

Gli obiettivi colpiti “erano coinvolti nella produzione, stoccaggio e trasporto di armi missilistiche di vario tipo e droni, nonché nel funzionamento del sistema di controllo dello spazio aereo”, è stato precisato.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, sei persone, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell’Ucraina centrale.

“In un villaggio alla periferia di Kryvyi Rih un missile balistico Iskander-M lanciato da Voronezh ha colpito in pieno un’abitazione privata dove viveva una famiglia numerosa, uccidendo due bambine e quattro adulti”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare municipale Oleksandr Vilkul. I raid russi hanno ucciso anche una persona a Kiev e un’altra a Poltava. Nel corso della serata di ieri il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un imminente “attacco massiccio”.

Violato lo spazio aereo della Polonia

“Durante il massiccio attacco missilistico russo contro l’Ucraina occidentale, è stato violato lo spazio aereo polacco”. Lo ha scritto su X il premier polacco Donald Tusk, annunciando di aver convocato una riunione con il ministro della Difesa e i servizi competenti. Il Comando operativo delle forze armate ha riferito che alle 3.40 è stato rilevato un oggetto non identificato diretto a ovest. Decollato un F-16, il contatto radar è stato perso pochi minuti dopo. Le ricerche sono in corso nell’area di Tarnawa-Kolonia, nella regione di Lublino.

Il governo polacco è propenso a credere che sia un missile russo l’oggetto caduto di notte in un villaggio vicino Lublino,in Polonia. Lo scrive Wirtualna Polska. “Tutto indica che si tratta di un missile russo”, ha dichiarato una fonte governativa alla testata giornalistica, mentre gli artificieri continuano a esaminare il sito.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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