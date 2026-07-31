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Esteri

Task force di 400 militari italiani schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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“Dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi nell’area del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai Paesi partner, la Difesa italiana ha schierato un dispositivo dell’Aeronautica Militare a supporto delle Forze Armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein. La Task Force Air -Arabia concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell’area”. Questo il testo presente sul sito web della Difesa che annuncia di fatto l’esistenza della Task Force Arabia. Notizia anticipata nelle scorse ore da La Repubblica.

Il contingente nazionale, viene spiegato, è costituito da circa 400 militari dell’Aeronautica Militare, schierati in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein. La Task Force Air-Arabia è comandata dal Colonnello Michele Schiavi e comprende: “La Task Group Argo, equipaggiato con velivolo E-550A CAEW, sistema multi-sensore per l’allarme precoce, la sorveglianza aerea e le funzioni di comando, controllo e comunicazione. L’assetto consente di rilevare, identificare e tracciare potenziali minacce aeree. La Task Group Typhoon, composto da quattro velivoli Eurofighter F-2000A, impiegati per concorrere alla difesa dello spazio aereo assegnato. La Task Group Medal, equipaggiato con velivolo da trasporto C-130J/KC-130J. La Task Group Kuwait, che assicura capacità di sorveglianza aerea attraverso un radar per la difesa aerea AN/TPS-77 e fornisce supporto tecnico specialistico a favore dei velivoli della Kuwait Air Force. Ed infine la Task Group C-UAS, dotato di sistema anti-drone ACUS-E, impiegato per il contrasto ai sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni”.

Ma non ci sarebbe solo la task force Air, secondo quanto scrive Rid, la rivista specializzata di settore, citando un articolo di di Fausto Biloslavo su Il Giornale, nella penisola arabica “è schierato anche un contingente terrestre dell’Esercito Italiano (circa 300 militari, di cui la metà in Arabia Saudita), la Task Force Land – Arabia, la cui esistenza è possibile confermare tramite il sito della Difesa. Come riportato da Biloslavo, la Task Force Land schiererebbe pure una batteria SAMP-T per la difesa anti-aerea e anti-missile, 1 radar KRONOS (non è specificato il modello) in Arabia Saudita e uno in Bahrein, e una batteria di artiglieria contraerea SKYNEX negli Emirati Arabi Uniti”.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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