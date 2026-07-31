Trump: “Accordo storico su disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza”

“Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza”. Questo l’annuncio fatto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth. “Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Una volta completato il disarmo – ha aggiunto -, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini”.

La conferma dell’accordo raggiunto arriva anche da alcuni responsabili di Hamas. Il vertice sulla “fase 2” della tregua si terrà “presto” al Cairo, riportano alcune fonti. ”Hamas rimane ferma sui suoi obiettivi nazionali, rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi è legata ad altre questioni, come il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza e la ricostruzione”, le parole di Ghazi Hamad, membro della delegazione negoziale di Hamas in un’intervista ad Al Jazeera. “Non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall’accordo”, ha concluso.