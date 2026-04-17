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Esteri

Il capo del Pentagono pensa di citare la Bibbia ma è una frase del film “Pulp Fiction”: la gaffe di Pete Hegseth | VIDEO

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La figuraccia del segretario alla Difesa degli Stati Uniti

di Niccolò Di Francesco
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Gaffe di Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che, credendo di citare la Bibbia, ha in realtà riportato una frase estratta dal film Pulp Fiction. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, infatti, ha preso la parola durante una cerimonia religiosa e ha recitato una preghiera militare legata alle missioni di ricerca e salvataggio. “Credo sia un riferimento a Ezechiele 25:17” ha dichiarato Hegseth. “Il cammino dell’aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto colui che, in nome della fratellanza e del dovere, guida i perduti attraverso la valle delle tenebre, perché egli è veramente il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E io mi abbatterò su di voi con grande vendetta e furia cieca, su coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello, e saprete che il mio nominativo è Sandy 1 quando riverserò la mia vendetta su di voi. Amen”.

 

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Una versione, quella fornita dal capo del Pentagono, che si allontana dal testo biblico originale, che è decisamente più breve: “E infliggerò loro una grande vendetta con furiosi rimproveri; ed essi sapranno che io sono il Signore, quando riverserò su di loro la mia vendetta”. Gli appassionati di cinema, invece, hanno subito colto la citazione al film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction. In una scena della pellicola, infatti, il sicario Jules Winnfield, interpretato da Samuel J. Jackson, afferma: “Il cammino del giusto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Beato colui che, in nome della carità e della buona volontà, guida i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è veramente il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E io colpirò con grande vendetta e furia implacabile coloro che tentano di avvelenare e distruggere i miei fratelli. E saprete che il mio nome è il Signore quando riverserò la mia vendetta su di voi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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