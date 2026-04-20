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Trump ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri: “Escluso dai briefing”

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Credit: AGF

La rivelazione del "Wall Street Journal"

di Niccolò Di Francesco
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Il Wall Street Journal, quotidiano non di certo ostile a Donald Trump essendo di proprietà di Rupert Murdoch, amico del presidente Usa, fornisce un ritratto impietoso del tycoon descrivendolo come un uomo anziano dal comportamento imprevedibile e irascibile. Comportamenti che avrebbero addirittura spinto alcuni suoi consiglieri a estrometterlo  da alcuni briefing per paura che, ad esempio, facesse saltare l’operazione  di salvataggio dell’aviatore americano scomparso in Iran. Secondo quanto scrive il quotidiano, infatti, Trump venne informato della liberazione del colonnello disperso solamente a operazione conclusa. Il retroscena è emerso nelle stesse ore in cui il presidente statunitense aveva dichiarato in un’intervista che a Islamabad, per il nuovo round di negoziati con l’Iran, sarebbero andati il genero, Jared Kushner, l’inviato speciale  Steve Witkoff, ma non il vicepresidente JD Vance. Nel pomeriggio, invece, la Casa Bianca ha annunciato la partenza di Vance alla volta del Pakistan, smentendo di fatto quanto  dichiarato solamente poche ore prima dal tycoon.

Il Wall Street Journal, quindi, ricostruisce quanto accaduto durante l’abbattimento di un caccia F-35 statunitense da parte dell’Iran e la scomparsa di due aviatori americani. Trump, secondo alti funzionari dell’amministrazione Usa, sarebbe entrato in uno “stato  di agitazione” durato ore. Avrebbe imprecato e urlato con tutti, si sarebbe lamentato della Nato e dell’aumento del costo del carburante. Questo suo atteggiamento avrebbe convinto alcuni  suoi consiglieri a estrometterlo da alcuni briefing volti al salvataggio dei due militari. Il presidente Usa, quindi, è stato aggiornato ma non tenuto al corrente minuto per minuto. Il primo aviatore è stato intercettato e recuperato rapidamente, mentre solamente nella tarda serata di sabato Trump è stato informato che anche il secondo militare era stato salvato. I suoi collaboratori non solo riterrebbero il presidente Usa imprevedibile e fuori controllo ma lo vedrebbero più interessato ai lavori per la nuova sala da ballo o a raccogliere i fondi  per la sua campagna piuttosto che deciso a seguire i dettagli della crisi internazionale.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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