Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 17 giugno.

È di 23.925 (-644) attualmente positivi, 34.448 (+43) decessi e 179.455 (+929) guariti, per un totale di 237.828 (+329) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile. Dei 23.925 attualmente positivi, 163 persone (14 meno di ieri) si trovano in terapia intensiva, 3113 (-188) persone sono ricoverate con sintomi, mentre 20649 persone (-442) si trovano in isolamento domiciliare.

Nonostante un aumento dei tamponi (77.701 test effettuati oggi a fronte dei 46.882 di ieri e dei 28.107 dell’altro ieri) continuano a diminuire sia il numero degli attuali positivi che quello dei ricoverati in ospedali, inclusi coloro che necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva. Aumenta il totale dei nuovi contagi registrati in Italia: 329, di cui 242 registrati in Lombardia. In 11 Regioni non si sono registrate vittime, mentre oggi si registrano 43 decessi, dieci in più di ieri.

