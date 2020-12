Il baule di Natale

Ciao a tutti, siamo giunti alla fine di questa lunga cavalcata verso il Natale. Il fatidico giorno è arrivato e per essere pronti al meglio, quest’ultima rubrica sarà uno speciale dedicato sulla tavola natalizia. Ospite dello speciale Susanna Mariani, presidente della delegazione di Lecce dell’Accademia della Cucina Italiana, ma soprattutto sopraffine e meticolosa padrona di casa. Nella sua dimora, Palazzo Ducale ad Alessano (www.castelloalborgo.com), ospita con eleganza e raffinatezza ospiti provenienti da tutto il mondo. A lei la penna per questo speciale e unico Natale.

“Come apparecchiare il giorno di Natale? Non ci sono regole prestabilite, la cura nei dettagli e l’amore sono sempre vincenti. Tutti i colori sono permessi? Certamente sì, la mia proposta è il classico rosso e oro ma anche il blu con l’argento andrà benissimo. La scelta di bicchieri di acqua rispetto al vino è tendenza sempre più diffusa. Il tovagliolo, rigorosamente di stoffa, deve essere stirato alla perfezione. In questa tavola ho stupito gli ospiti facendo trovare ad ognuno il tovagliolo con le iniziali ricamate in rosso su lino écru, cadeau in ricordo della serata”.

“Le candele sul tavolo andrebbero accese solo la sera, dopo l’imbrunire. Unica eccezione sarà il giorno di Natale, in segno di luce, festa e buon augurio. Un bel candeliere acceso sostituisce un addobbo floreale creando un’atmosfera intima e romantica. Ci siamo dovuti abituare a nuovi ritmi in questo Natale, approfittiamone per curare i dettagli, soffermarci sulle tradizioni”.

Grazie a voi tutti per avermi seguito e spero che le idee, ricette e spunti vi siano stati utili! Buon Natale!

