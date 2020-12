Benritrovati, è incominciato il conto alla rovescia al Natale. Tra dieci giorni imbandiremo le nostre tavole e ci ritroveremo, seppur in forma ristrettissima, a festeggiare la nascita di Gesù bambino. E allora da oggi in avanti vi darò delle ricette veloci, facili e deliziose che vi faranno fare una gran figura! Partiamo con la mia crostata ai frutti di bosco.

INGREDIENTI

300 gr di farina 00

150 gr di burro

150 gr di zucchero

2 tuorli d’uovo

1 scorza di limone grattugiata

1 pizzico di sale

PER IL RIPIENO

Un vasetto di confettura a scelta

PREPARAZIONE

In un mixer o planetaria inserite farina, zucchero, la scorza di limone grattugiata, il burro – mi raccomando freddo di frigo tagliato a dadini – e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso. Trasferitelo su un tavolo da lavoro e disponete al centro i due tuorli d’uovo. Impastate il tutto fino ad ottenere un panetto compatto. Avvolgetelo con una pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigo per almeno un’ora. Trascorso il tempo lavorate l’impasto con un mattarello infarinato su una spianatoia ricoperta con carta forno. Stendete bene l’impasto e disponetelo in una teglia antiaderente (22 cm) mantenendo la carta forno. Versate all’interno la confettura scelta e con la pasta in eccesso creare delle decorazioni da applicare al centro. In forno preriscato a 175 C° infornare la crostata per 45 minuti. Sfornate e servite la vostra crostata!

A domani

