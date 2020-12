Bentornati a tutti voi, la vera magia del Natale è caratterizzata dallo spirito e per questo ho chiesto ad una vera maestra del buonumore, Francesca Stajano Sasson, attrice, sceneggiatrice, produttrice e cantante, di dividere con noi le sue ricette per l’anima.

“Stiamo attraversando un periodo pieno di incertezze, dunque quello che bisogna fare è crearne delle nuove e rafforzare le vecchie. Visto che il Natale si avvicina io ho pensato che questo Natale debba essere più festoso degli anni passati. Siamo in pochi? Bene facciamo come se fossimo in cento! Cominciamo dagli addobbi che non devono mancare in tutta casa, creiamo una sorta di Christmas Village, lucine sparse ovunque, candele e decori”.

“Per questo anno eviterei l’albero, troppi ricordi passati, potremmo intristirci. Il presepe invece, per chi vuole, dovrà essere curato ed arricchito da nuovi personaggi, anche di fantasia, sbizzarriamoci con ironia. La musica non deve mai mancare e per chi ama cantare è lecito registrare sulle varie App canti natalizi da riascoltare o inviare a parenti ed amici. La tavola sempre imbandita dalla prima colazione fino a sera dovrà essere un tripudio di dolci, frutta di stagione e candele colorate. Cerchiamo dunque di vivere questo Natale con gioia e accendiamo tante luci per illuminare i nostri cuori e quelli dei nostri cari. Ah, sebbene da molti siano considerate poco eleganti, questo è l’anno giusto per addobbare con lucine colorate, meglio se tinta unità, i nostri giardini o balconi, perché anche il semplice passante possa, vedendole, sentirsi un po’ più sereno e felice. Non dimentichiamo infine anche i nostri amici a quattro zampe che potranno sfoggiare nastri e cappottini scozzesi molto British style, portando nelle nostre case allegria e buon umore”.

Buone Feste a tutti️!

