Il baule di Natale: la ricetta del Sartù Vegetariano con Crema di Pomodoro

Ciao a tutti, oggi ospito la ricetta di un mio carissimo amico, Giuliano Catanzariti, maestro di cucina specializzato nei piatti dell’antica cucina aristocratica del Regno delle due Sicilie. Sartù alla finanziera, timballo del Gattopardo o di Federico II, turbante di baccalà, sono solo alcuni dei suoi cavalli di battaglia. Devo ringraziarlo perché ha aperto il suo preziosissimo ricettario per condividere con voi il “Sartù Vegetariano con Crema di Pomodoro”.

INGREDIENTI

350 g di riso

500 g di passata di pomodoro Cirio

2 mozzarelle tagliate a pezzetti e messe a scolare in frigo dal giorno prima

2 melanzane grosse e lunghe

2 zucchine

2 tuorli d’uovo

100 gr di pisellini

2 cipolle

50 gr di carote

50 gr di sedano

un bicchiere di vino bianco secco

40 gr di formaggio grattugiato

brodo q.b.

prezzemolo q.b.

alloro q.b.

pangrattato q.b.

olio, sale, pepe q.b.

PREPARAZIONE

Spennellate d’olio uno stampo a ciambella e cospargetelo di pangrattato. Friggete in olio le melanzane e le zucchine tagliate a fette. Asciugatele su carta da cucina e alternandole foderate tutto lo stampo. Sbollentate i pisellini e scolateli. In una casseruola scaldate due cucchiai d’olio, insaporitevi la cipolla tritata, poi aggiungete i pisellini il riso, mescolate. Spruzzato il vino e fate evaporare. Portate a metà cottura il risotto versando un mestolo di brodo caldo alla volta. Ritirate il recipiente dal fuoco versate il riso sul largo piatto lasciatelo intiepidire, poi amalgamatevi i tuorli, la mozzarella a dadini, il prezzemolo tritato e metà formaggio grattugiato. Regolate di sale e di pepe, mescolate bene. Versate il riso nello stampo e cuocete in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti. Nel frattempo frullate la cipolla, il sedano, le carote con un po’ d’acqua; in un tegame scaldate un cucchiaio d’olio, versatevi il frullato, fate insaporire, aggiungete la passata di pomodoro una foglia d’alloro intera sale pepe e portate a cottura . Quando la salsa si è addensata eliminate l’alloro e frullate il tutto. Ritirate lo Stampo, fatelo intiepidire qualche minuto, rovesciate il Sartù sul piatto da portata, al centro versate la salsa, cospargete con il restante formaggio e un po’ di prezzemolo tritato. Buona preparazione! A domani.

Le precedenti puntate della rubrica Il baule di Natale

Prima puntata

Seconda puntata

Terza puntata

Quarta puntata

