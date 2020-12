Il baule di Natale: la ricetta dei pan di zenzero

Bentornati! Non è davvero Natale senza il profumo di biscotti caldi che si propaga per casa. E i biscotti per eccellenza di questo periodo sono i pan di zenzero. Semplici da preparare e divertenti da decorare. Ecco a voi la mia ricetta

INGREDIENTI

350 gr di farina 00

1/4 di cucchiaino di bicarbonato

1 uovo

100 gr di burro

60 gr di miele

160 gr di zucchero

6 gr zenzero in polvere

6 gr di cannella in polvere

noce moscata (un pizzico)

sale (un pizzico)

PER LA GLASSA

160 gr di zucchero a velo

1 albume d’uovo

PREPARAZIONE

Versate in un mixer farina, spezie, bicarbonato, un pizzico di sale e zucchero, azionatelo per qualche secondo. Al termine aggiungete il burro (freddo di frigo tagliato a dadini) e il miele. Frullate fino ad ottenere un composto sabbioso. Spostate tutto su un piano da lavoro formando una montagnetta e al centro versate l’uovo. Aiutatevi dapprima con una forchetta e poi con le mani. Impastate fino ad ottenere un panetto omogeneo, avvolgetelo in una pellicola e lasciatelo riposare in frigo per almeno un’ora. Prendete l’impasto rassodato e con l’aiuto di un mattarello (infarinato come il piano da lavoro) spianatelo fino ad avere un uno spessore di circa 8 mm. A questo punto con l’aiuto delle formine natalizie ritagliate la frolla e disponetele su una teglia coperta con carta forno. Infornate in forno statico preriscaldato a 170° per 15 minuti. Lasciateli raffreddare e nel frattempo preparate la glassa. Montate gli albumi con lo zucchero a velo e trasferiteli in una sac à poche. Divertitevi a decorare i vostri biscotti! A domani.

