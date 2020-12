Proprio ieri Santa Lucia, qui al sud si mantengono vive alcune tradizioni di cui ci racconta Francesco Arditi di Castelvetere. “In casa, dove sono nato ed ancora vivo, si festeggiava la bisnonna Lucia e la nonna Luce, che fu chiamata in onore di sua madre. Grande festa anche in città, dove fino all’anno scorso si rinnovava la grande tradizione della ‘Fera’ dei ‘pupari’ con le produzioni artigianali in terracotta e cartapesta per i nostri presepi; la fiera, apprezzata e molto cara a noi leccesi, per secoli si svolgeva presso la storica chiesa ipogea e suburbana del tardo cinquecento dedicata alla Santa, inspiegabilmente demolita qualche decennio fa; anche l’omonimo cinema, proprio lì a fianco, è stato atterrato in autunno per far posto ad un nuovo complesso edilizio… Sic transit Gloria mundi!”

