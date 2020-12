Il baule di Natale

Ben ritrovati a tutti voi, oggi che è il compleanno della mia amica Lucilla, vi propongo la torta rustica salata di casa Barbano. Su gentile concessione della signora Luisa, padrona di casa, questa pietanza è una vera leccornia buona per tutte le stagioni!

INGREDIENTI

500 gr di farina (per torte salate)

100 gr di olio

100 gr di vino bianco

2 vasetti di pomodori pelati

2 scatolette di tonno

3 cucchiai di capperi

1 spicchio di aglio

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Preparate l’impasto con la farina, il vino e l’olio. Lavorate bene fino a quando il composto sarà ben amalgamato. Dopodiché cuocete un sugo al tonno facendo sfumare l’aglio nell’olio, aggiungete i pelati e a seguire il tonno e i capperi. Salate quanto basta a cottura ultimata e farcite la pizza che avrete riposto in una teglia ben oleata e cucinate a forno ben caldo (180 C per 30/40 minuti). Se non amate il tonno e i capperi, potete variare a vostro piacimento il condimento. Ad esempio una variante molto gustosa è la scarola con le olive nere.

A domani con uno speciale dedicato alla tavola di Natale!

