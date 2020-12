Il baule di Natale: la ricetta dei cantucci gorgonzola e noci

Ciao a tutti, continua la nostra cavalcata verso il Natale. Vi propongo una ricetta che si prepara in dieci minuti e il risultato è davvero da leccarsi i baffi. I cantucci non sono solo dolci, quelli che faremo oggi sono salati con gorgonzola e noci. Ideali da servire come aperitivo o per merenda.

INGREDIENTI

250 gr di farina 00

150 gr di gorgonzola

100 gr di parmigiano reggiano

2 uova medie

50 gr di burro

7 gr di gherigli di noci

1 bustina di lievito per dolci

sale q.b.

pepe q.b.

noce moscata q.b.

PROCEDIMENTO

Amalgamate insieme la farina e il lievito setacciati con il burro tagliato a dadini e il parmigiano. Lavorate bene il composto aggiungendo le uova, il gorgonzola, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. In un mixer riducete a granella i gherigli di noce e addizionateli all’impasto. Formate due filoncini e disponeteli su una teglia rivestita con carta forno. Infornateli in forno statico già caldo a 190 C° per 20 minuti. Dopodiché tirateli fuori, lasciateli raffreddare per qualche minuto e affettateli in diagonale riproducendo la tipica forma dei cantucci. Fateli biscottare per altri 15 minuti in forno a 170 C°.

