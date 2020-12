Il baule di Natale: guida pratica per vivere (bene) le feste nonostante il Covid

Il baule di Natale

Bentornati, oggi dal nostro baule vorrei tirar fuori una ricetta che mi ha consigliato la mia amica Alessia Fiordoliva. Un ciambellone alto e soffice perfetto per i giorni di chiusura che ci attendono. Per prepararlo non avrete bisogno di misurare nulla ma solo di un semplice bicchiere

INGREDIENTI

3 uova intere

4 bicchieri di farina 00

1 bicchiere di latte

2 bicchieri mezzo di zucchero

1/2 bicchiere di olio

1 bustina di lievito per dolci

1 scorza di limone grattugiata

PROCEDIMENTO

Sbattete le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso, aggiungete la farina setacciata, latte (a temperatura ambiente, olio e scorza di limone. Il tutto dovrà durare circa dieci minuti. Per concludere aggiungete il lievito e continuate a lavorare con le fruste il composto per altri quattro minuti. Imburrate e infarinate uno stampo per ciambella di circa 23 cm e infornate in forno già caldo a 180 C per 30 minuti. Il risultato? Da leccarsi i baffi!

